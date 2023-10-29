الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد سياحي من 3 جنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفد سياحي من 3 دول
وفد سياحي من 3 دول يزور المناطق الأثرية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن القيادة السياسية وضعت نصب أعينها منظومة السياحة في مصر وكيفية تطويرها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استثمارا لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق ممتد عبر العصور المختلفة، لافتًا إلى أن محافظة المنيا تزخر بالعديد من المعالم الأثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.
 
وأضاف محافظ المنيا، أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية (بنى حسن - تونا الجبل - تل العمارنة) وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات من 3 دول (ألمانيا ـ أستراليا ـ إسبانيا)، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

 أبرز المناطق الأثرية في المنيا

كما أشار المحافظ، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلو متر ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلو متر شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلو متر جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.

وكان محافظ المنيا قد سبق وأكد  أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية وفدا سياحيا متعدد الجنسيات شمل دول (ألمانيا ـ فرنسا)، وضم برنامج زيارة الوفد مناطق آثار بنى حسن وتونا الجبل وتل العمارنة، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

وفد سياحي من 3 دول يزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفد سياحي من 3 دول يزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفد سياحي من 3 دول يزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفد سياحي من 3 دول يزور المناطق الأثرية بالمنيا
المنيا وفد سياحى المناطق الأثرية بالمنيا ألمانيا وأستراليا وأسبانيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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