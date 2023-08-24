الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفود سياحية تزور
وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن استقبال المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات، حيث زارت الوفود منطقة آثار بني حسن بمركز أبوقرقاص، وتل العمارنة بمركز ديرمواس، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.


وجه المحافظ بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتى الجيزة والأقصر، مؤكدًا أن القطاع السياحى والمناطق الأثرية بالمحافظة تستقبل وفودًا من جميع أنحاء العالم.


جدير بالذكر، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن، والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، والتي تم اعتمادها من قبل الفاتيكان ضمن رحلة الحج العالمية، ومنطقة آثار البهنسا التابعة لمركز بني مزار، والتي تضم الكثير من المساجد والقباب الأثرية بجانب مقابر صحابة الرسول الذين استشهدوا في المعارك التي تمت على أرض البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارًا فرعونية وقبطية وإسلامية.

يذكر أن المحافظة كانت قد استقبلت الشهر الماضي وفدًا سياحيًا من دولة إسبانيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار (تل العمارنة)، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة، حيث تم تسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتى الجيزة والأقصر، مؤكدًا أن القطاع السياحى والمناطق الأثرية بالمحافظة يستقبل وفودًا من جميع أنحاء العالم.

وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
المنيا وفد سياحى المناطق الأثرية آثار بني حسن وتل العمارنة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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