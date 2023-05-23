الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تل العمارنة وبني حسن بالمنيا تستقبل وفدا سياحيا ألمانيا

وفد سياحي ألماني
وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا صباح اليوم، وفدًا سياحياً من دولة ألمانيا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة أثار تل العمارنة بمركز دير مواس وبنى حسن الشروق بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة  ذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

أوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمنيا ، إن القطاع السياحي والمناطق الأثرية في المحافظة يستقبل وفودا من جميع الجنسيات ، مؤكدا على أن المحافظة تقوم بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، وأضاف أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار الأشمونين- شمال غرب مركز ملوي ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بنحو 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة.

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المنيا وفد سياحي ألماني المناطق الأثرية بمحافظة المنيا منطقة تل العمارنة بديرمواس وبني حسن الشروق بأبوقرقاص الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة

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