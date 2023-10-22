سائحون من جنسيات مختلفة يستمتعون بزيارة المناطق الأثرية في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية إقبالا ملحوظا من السائحين من مختلف الجنسيات، مشيرا إلى أنه تم استقبال وفد سياحي متعدد الجنسيات من ألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرازيل لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة التى تزخر بها المنيا.

أوضح المحافظ، في بيان اليوم الأحد، أن برنامج الزيارة تضمن مناطق آثار بنى حسن، وتل العمارنة، وتونا الجبل، حيث تتمتع المنيا بالعديد من المعالم الأثرية بما تمتلكه من مناطق وكنوز أثرية قيمة بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر، موجهًا المسئولين بالسياحة والجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم.

القاضي يستعرض المناطق الأثرية بالمنيا

وقال القاضي، إن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.

يشار إلى ان منظمة السياحة العالمية، أعلنت عن فوز قريتي سيوة بمحافظة مطروح ودهشور بمحافظة الجيزة

ضمن أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2023، وذلك أثناء انعقاد الاجتماع ال 25 للجمعية العمومية للمنظمة التي تعقد حاليًا بمدينة سمرقند بدولة أوزبكستان.

وختيرتا هاتين القريتين نظرًا لتلبيتهما للمعايير التي وضعتها المنظمة في هذا الإطار، كما قامت المنظمة بالإعلان عن وضع قرية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء على قائمة الترقي المؤهلة لتصبح في المستقبل على قائمة أفضل القري الريفية السياحية.

وجرى تسليم الدروع الخاصة بجائزة هاتين القريتين والشهادة الخاصة بوضع قرية سانت كاترين على قائمة الترقي، في حضور السفيرة أميرة فهمي سفيرة مصر في أوزبكستان، والمهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والخارجية والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وقد تسلم الدروع والشهادة المهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار.