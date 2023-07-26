تقرير بريطانى يدعو لزيارة مصر: مناخ مثالى للاسترخاء ومشاهدة المعالم السياحية

دعا تقرير بريطاني لزيارة مصر والاستمتاع بإحدى العطلات على شواطئها في فصل الخريف، وذلك في مناخ مثالي للاسترخاء ومشاهدة المعالم السياحية بعروض مناسبة لأصحاب الميزانيات المحدودة.

ودعت صحيفة "ذا صن" البريطانية، محبي السفر حول العالم لزيارة شواطئ مصر المطلة على البحر الأحمر والاستمتاع بما لديها من مقومات سياحية مميزة.



وذكرت أن مصر تمتلك العديد من الشواطئ والمنتجعات الساحلية الجذابة على سواحل البحر الأحمر، وأبرزها شرم الشيخ التي تتميز بشواطئها الرائعة ومياهها الصافية وطقسها الدافئ على مدار السنة.



وأضافت أن تلك الشواطئ تعد أيضا خيارا جيدا للغواصين والسباحين الذين يتتوقون للسفر من جميع أنحاء العالم، بسبب شواطئها الواسعة ومياهها الصافية والدافئة.

وقالت الشركة، إن وجهات العطلات الشهيرة في مصر تشمل حاليًا شرم الشيخ والغردقة، وكلاهما منتجع على شاطئ البحر، مضيفة: تشتهر الأقصر أيضًا بالسياح لأنها موطن لمناطق الجذب الشهيرة بما في ذلك وادي الملوك.



وتابع التقرير: “ستكون الرحلات جزءًا من الرحلات البحرية الجديدة في نهر النيل، والتي ستبحر اعتبارًا من نوفمبر 2024”.



وقال روبرت سميث، مدير الطيران في مطار مانشستر: إنه لأمر رائع أن نرى إضافة خدمة الأقصر كجزء من برنامج الرحلات الشتوي 2024، لافتا إلى أنها وجهة جديدة تمامًا لمطار مانشستر ومن المؤكد أنها ستحظى بشعبية كبيرة بين الركاب.

وأضاف التقرير، أن الأقصر كانت عاصمة الفراعنة من حوالي القرن السادس عشر قبل الميلاد إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد وأصبحت بقاياها الآن مصدر جذب كبيرا للسياح، ويعد معبد الأقصر أحد عوامل الجذب الرئيسية، الذي بناه أمنحتب الثالث في القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

وتابع التقرير: “على الجانب الآخر من الضفة ستجد وادي الملوك، حيث دُفنت مومياوات الفراعنة مع جواهرهم وإمداداتهم لإيصالهم إلى الحياة الآخرة”.