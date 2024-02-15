توزيع 16 ألف شنطة مواد غذائية ضمن مبادرة خفض الأسعار بالمنيا

شهدت منافذ مبادرة خفض الأسعار بمحافظة المنيا، إقبالًا كثيفًا من أهالي المحافظة لتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مُخفّضة، لا سيما بعد ضخ كميات كبيرة من السلع، من خلال شنط غذائية بـ100 جنيه، وتم بيع وتوزيع 16 ألف شنطة مواد غذائية على المواطنين.

توزيع 5 آلاف شنطة مواد غذائية بمطاي

ففي مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، قال هشام فايز، رئيس المركز والمدينة، إنه تفقد منافذ بيع المواد الغذائية وتوزيع شنط السلع الغذائية المدعمة للمواطنين المستحقين، وذلك في إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيل مبادرة "خفض الأسعار"، حيث يتم توزيع شنطة مواد غذائية تحتوي على "سكر وأرز ومكرونة وملح ومرقة" بسعر مخفض 100 جنيه للشنطة.

يأتي ذلك تخفيفًا على المواطنين لضمان وصول السلع المخفضة إلى مستحقيها بمنفذي بيع حي شمال المدينة وحي جنوب المدينة وبمنافذ القرى، حيث تم توزيع 5 آلاف شنطة مواد غذائيه بمركز مطاي بسعر مدعم ١٠٠ جنيه للشنطة.

ووجَّه فايز، بتكثيف الحملات الرقابية في المركز بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية، وإدارة التموين، والجهات المعنية؛ للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها، مشيرًا إلى أن التخفيضات تصل إلى 30% للسلع.

توزيع 6 آلاف شنطة مواد غذائية مدعمة بملوي

وأضاف اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية كثفت الجهود بتوزيع شنط السلع الغذائية المدعمة للمواطنين المستحقين بكل أحياء مدينة ملوى، وذلك في إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيل مبادرة "خفض الأسعار، مشيرًا إلى أنه تابع أعمال توزيع شنطة السلع المدعمة.

من جهته، أوضح أيمن إسماعيل، مدير تموين المدينة، أنه تم توزيع 6 آلاف شنطة سلع غذائية بسعر 100 جنيه تحتوى على "٢ كيلو سكر وكيلو أرز وكيلو مكرونة وباكو شاى" لتوزيعها على المواطنين، حيثُ تم التوزيع بنطاق مدينة ملوى، وذلك في إطار تفعيل مبادرة " خفض الأسعار.

توزيع 5 آلاف شنطة مواد غذائية بديرمواس

وأكد محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أنه وبالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس تم طرح 5000 شنطة مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للشنطة تضم "السكر ـ الأرز ـ المكرونة ـ الملح" ضمن القوافل المتنقلة بمركز ومدينة ديرمواس، وذلك ضمن مبادرة "خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح بين 25- 30%.

وتابع ثابت نائب رئيس المركز بالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس ومباحث تموين ديرمواس بالاشراف على بيع 1500 شنطة مواد غذائية مدعمة بعدد من المناطق بمدينة ديرمواس، الحسايبة، منطقة مستودع الدقيق، نهاية شارع الحرية، كما قام هاني محمود نائب رئيس المركز يعاونه نصر ربيع رئيس قرية نزلة البدرمان بالإشراف على بيع عدد 1000 شنطة مواد غذائية مدعمة بالقرى والنجوع بنطاق الوحدة المحلية بقرية نزلة البدرمان وتحت إشراف محمد عبد الحميد، رئيس قرية بني حرام تم بيع عدد 1000 شنطة مواد غذائية مدعمة بنطاق الوحدة المحلية بقرية بني حرام، كما تم بيع 1500 شنطة مواد غذائية مدعمة بنطاق قريتي تل بني عمران وكفر خزام بواقع 750 شنطة لكل منهما، مشيرًا إلى أنه شدد على مراعاة العدالة في التوزيع ووصول تلك السلع الغذائية المدعمة إلى كل العزب والنجوع بنطاق مركز ديرمواس.

شنط غذائية بمبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

شنط غذائية بمبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

شنط غذائية بمبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

شنط غذائية بمبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

شنط غذائية بمبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

شنط غذائية بمبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

شنط غذائية بمبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

شنط غذائية بمبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

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