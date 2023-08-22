الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 94 شجرة بالطريق الدائري بمطاي في المنيا (صور)

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه يجرى استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار، حيث تم زراعة عدد ٩٤ شجرة مثمرة وزينة بالطريق الدائرى في زمام حي غرب المدينه بالحارة الوسطى للطريق وعلى جانبي الطريق الدائري. 

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن إدارة تخطيط وتجميل المدينه قامت بري الأشجار المزروعة بالطريق الدائرى كما تم ري حدائق الميادين وقص الحشائش والأشجار التي تحجب الرؤية بطريق مصر أسوان الزراعي ورفع نواتج قص الأشجار بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينه مطاي. 

 

وأكد أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة للمبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، وتطوير الميادين وتكثيف أعمال التجميل والنظافة بكافة شوارع وميادين المدينة ومداخل وشوارع القرى التابعة لها للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وقراها.

 

مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي

مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي
المنيا زراعة 94 شجرة مثمرة وزينة الطريق الدائري بمطاي مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مركز مطاي بالمنيا المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

حبس المتهم بتشويه سمعة سيدات قريته وفبركة صور إباحية لهن بقويسنا

"سجدت لله شكرًا".. منى عبدالغنى تحكى تفاصيل نجاة ابنها من الموت

المهندسين: اجتماع عاجل لحل أزمة النقابة الفرعية بكفر الشيخ

طلق ناري في الصدر.. ننشر صور الشاب المقتول على يد والده بالوراق

استجابة لـ "الدستور".. نجاح "طالب القرشية" بعد رسوبه وعقابه بالحرمان من الامتحان لـ عامين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

متى يحل السلام في مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل