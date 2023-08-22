زراعة 94 شجرة بالطريق الدائري بمطاي في المنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه يجرى استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار، حيث تم زراعة عدد ٩٤ شجرة مثمرة وزينة بالطريق الدائرى في زمام حي غرب المدينه بالحارة الوسطى للطريق وعلى جانبي الطريق الدائري.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن إدارة تخطيط وتجميل المدينه قامت بري الأشجار المزروعة بالطريق الدائرى كما تم ري حدائق الميادين وقص الحشائش والأشجار التي تحجب الرؤية بطريق مصر أسوان الزراعي ورفع نواتج قص الأشجار بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينه مطاي.

وأكد أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة للمبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، وتطوير الميادين وتكثيف أعمال التجميل والنظافة بكافة شوارع وميادين المدينة ومداخل وشوارع القرى التابعة لها للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وقراها.

مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي

مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي

مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي

مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي

مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي

مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي

مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي

مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي

مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي