الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط نصف طن لحوم وطن أجبان فاسدة خلال حملات بالمنيا

حملات تموينية وبيطرية
حملات تموينية وبيطرية بمراكز المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتكثيف الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.


وفي السياق، قامت مديرية الطب البيطري بالمنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، بتنظيم حملات تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك، حيث تم ضبط ٥٥٧ كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتم إعدامها وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المضبوطات.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المحافظة، حملة استهدفت ضبط مخالفات الأسواق والجزارين بمطاي، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٤ محاضر تموينية للمخالفين وضبط طن أجبان فاسدة، و٦٣ كيلو منتجات فراخ مجهولة المصدر و٤٤ كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك ولحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها

وأكد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي ، أن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز، والجهات المعنية مثل الصحة والطب البطري ومباحث التموين وحماية المستهلك، تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم والمخابز البلدية لفرض الانضباط التمويني وضبط الأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم مؤكدا علي أن هذه الحملات تتم بشكل يومي سواء بالمدينة أو القرى التابعة لها مشددا على استمرار هذه الحملات.

حملات تموينية وبيطرية بمراكز المنيا
حملات تموينية وبيطرية بمراكز المنيا
حملات تموينية وبيطرية بمراكز المنيا
حملات تموينية وبيطرية بمراكز المنيا
المنيا حملات تموينية وبيطرية مركزي مطاي والمنيا لحوم وجبن فاسدة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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