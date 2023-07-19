إصلاح أعطال المياه والصرف الصحى بقرى مركز بني مزار بالمنيا

بعد الشكاوى المتعددة من أهالي مدينة وقرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا من تسرب مياه الصرف الصحي وأعطال المياه ووجود غرف صرف صحي بدون غطاء، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالتنسيق مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف أعمالها للاستجابة لشكاوى المواطنين وإصلاح أعطال الصرف الصحي والمياه بشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إنه في إطار الجهود المبذولة فى أعمال اصلاح الاعطال وفي استجابة سريعة لشكوى مواطنين حى شرق المدينة بوجود تسريب من غرفة صرف صحي خلف الحي وكسر ماسورة مياة بشارع المدشة وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تم إصلاح الأعطال حفاظا على صحة المواطنين والبيئة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار قامت فور تلقيها شكوى من المواطنين بشارع المحكمة بميدان الشهداء وشارع العاشر من رمضان بوجود كسر ماسورة مياة خط 4 بوصة قام حي شمال المدينة بالتواصل مع شبكة مياة الشرب وتم إصلاح العطل.

كما قامت فور تلقي شكوى من المواطنين بوجود غرف صرف بدون غطاء بطريق السلام بالحي مما يعرض حياة المواطنين للخطر فتم التحرك وإحضار كلارك وتم تغطية الغرف لحين صب أغطية مناسبة كما تمكن حى جنوب المدينة وبالتعاون مع المواطنين بردم أثار حفر عطل خط المياه بالحى وتم عمل صبة خرسانية.

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