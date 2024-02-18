زراعة 124 شتلة وتسليم 155 ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" بمطاي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وضمن خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث وتوفير مساحات خضراء لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

من جهته، أوضح هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعددٍ من الطرق والشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم استكمال زراعة ١٢٤ شتلة متنوعة (ماهوجني، تفله، ومورينجا) بطريق مصر أسوان الزراعي، كما تم تسليم الإدارة الصحية بمطاي عدد ١٥٥ شتلة لزراعتها بمعرفتها وتم عمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات القديمة ونظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي، مشيرًا إلى أنه شدد على ضرورة مراعاة هذه الأشجار والشتلات بصفة دائمة والاهتمام بها محذرًا من أية محاولة لإتلافها.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه تم نظافة الحشائش ورفعها ودهان جزوع الأشجار وتسوية ونظافة الطريق ورفع كافة المخلفات والقمامة والتراكمات والأتربة بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي بحضور الدكتور هشام محمد حسانين، نائب رئيس المركز والمدينة، وحسن جلال، مدير إدارة تجميل وتطوير المدينة.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة للمبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، وتطوير الميادين، وتنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال المبادرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كل القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكل فئات المواطنين.

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا