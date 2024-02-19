الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 133 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 133 مخالفة تموينية خلال اليومين الماضيين فى حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

أوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط112 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن - إنتاج خبر غير مطابق للمولصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات - تصرف وتجميع- توقف بدون عذر)، و21 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر- عدم وجود شهادة صحية- تجار تموينيين)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد تقرير مديرية التموين أن المديرية من خلال التنسيق مع إداراتها التموينية بمراكز المحافظة التسع وبالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية بشكل يومي بالمدن والقري لفرض الأنضباط التمويني وضبط الأسعار والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للإستهلاك الآدمي ومنع الممارسات الأحتكارية وضبط المخالفات ومرتكبيها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفات ومرتكبيها مؤكدا علي أستمرار هذه الحملات بكافة أحياء المدن والقري بشكل دوري حتي يتم ضبط الأسواق والأسعار

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
تموين المنيا 133 مخالفة حملات علي المخابز والأسواق مديرية التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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