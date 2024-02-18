الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

تجهيز المساجد وافتتاح معرض أهلا رمضان.. تفاصيل استعدادات المنيا لاستقبال الشهر الكريم

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

بدأت محافظة المنيا رفع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إقامة المعارض والمنافذ التي تبيع المواد والسلع الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ومنها معارض أهلا رمضان، بالإضافة إلى تجهيز المساجد لصلاة التراويح بجانب تكثيف الحملات التموينية الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز.  

من جانبه، عقد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة اجتماعًا مع نواب رئيس المركز ورؤساء القرى الخمس وعماد محمد علي مدير الرقابة التموينية بديرمواس، لبحث إقامة معارض أهلًا رمضان لبيع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بالمدينة والمركز.

وأكد رئيس المركز خلال الاجتماع ضرورة تكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة محلات الجملة والتجزئة ومحلات بيع اللحوم لضمان عدم عدم الاحتكار وعدم التلاعب بالأسعار، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لبيع السلع الغذائية المدعمة، وفي ضوء الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وقال عماد محمد علي مدير الرقابة التموينية إنه تم التنبيه على جميع التجار بوضع قائمة أسعار السلع الغذائية في مكان واضح للجميع، مع التأكيد على المرور اليومي بالتنسيق مع الوحدة المحلية ومباحث التموين لرصد أي مخالفات.

وأكد مصدر مسئول بالغرفة التجارية بالمنيا أن معارض أهلا رمضان جاري تحديد أماكنها وعدها وسيتم افتتاحها خلال أيام وبالتحديد نهاية الأسبوع الجاري بعد العرض على محافظ المنيا والموافقة على أعداد وأماكن هذه المعارض، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات والتجار ستشارك في معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة للسلع عن مثيلاتها بالأسواق. 

وأوضح الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا أن مديرية الأوقاف انتهت من تجهيز المساجد والساحات لاستقبال المصلين وإقامة الصلوات وأداء التراويح، مشددا على استمرار حملات النظافة والتعقيم والالتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء خلال الشهر الفضيل.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه تم افتتاح ثلاث مساجد بقري مراكز المنيا ومطاي وأبوقرقاص حيث تم افتتاح مسجد السلام بقرية ابو يعقوب التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار بمركز المنيا ومسجد النور بقرية ابجاج الحطب التابعة لمجلس قروى حلوة مركز مطاى، ومسجد امبارك الغربى بقرية بلنصورة التابعة لمجلس قروى نزلة اسمنت بمركز أبوقرقاص، يأتى ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة.

المنيا تجهيز المساجد معارض اهلا رمضان حملات تموينية أستعدادات المنيا لأستقبال رمضان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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