"أوقاف المنيا" تُنظم لقاءًا توعويًا لتأهيل ورفع كفاءة الأئمة (صور)

عقدت مديرية الأوقاف لقاء توعويًا لأئمة المساجد بعنوان "دور الأئمة والواعظات في بناء الوعي الثقافي"، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تجديد الخطاب الديني ورفع كفاءة الأئمة والدعاة، اتساقا مع الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف بإشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في رفع مستوى الأئمة علميًا وفكريًا وثقافيًا.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبحضور اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا والشيخ الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا وعدد من مسئولى الجهات التنفيذية والشعبية وبمشاركة 300 إمام علي مستوي مراكز المحافظة.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، أن وزارة الأوقاف تشهد طفرة غير مسبوقة في النهوض بأبنائها الأئمة، لافتًا إلي أن مثل هذه اللقاءات تأتي في إطار الرصد الدائم لمستجدات الأحداث التي تدور حول بلادنا وخاصة في تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة وتحتاج إلي زيادة وعي وإدراك وتكاتف كافة أبناء الوطن.

وأشار “عبد العزيز” إلى أهمية دور المساجد في رفع الوعي الثقافي بين أبناء الوطن وغرس قيم الولاء والانتماء من خلال الخطاب الديني المستنير، إلى جانب أهمية مواكبة التطور المجتمعي من خلال التوعية والتواصل مع فئة المجتمع وخاصة الشباب وتوعيتهم.

وكيل "أوقاف المنيا": لقاءات توعية تستهدف 600 أمام بمراكز المحافظة

بدأ اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقدم الدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا لحرصه على عقد لقاءات دورية مع الأئمة لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التوعوية.

وأشار “عبد الحكم” إلى أن المديرية بصدد عقد لقاءات توعية خلال شهري نوفمبر وديسمبر بمركزي ملوي وبنى مزار تستهدف 600 إمام بإدارات (دروة ـ ديرمواس ـ دلجا ـ بنى مزار ـ صندفا ـ مغاغة ـ برطباط ـ العدوة ـ الشيخ مسعود).

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