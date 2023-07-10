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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمجابهة الأزمات والكوارث

سكرتير عام المنيا يواصل الإعداد للتدريب العملي "صقر 119"

اللواء ياسر عبد العزيز
اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا

واصل اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا، متابعة الاستعدادات الخاصة بفعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية بالمحافظة “صقر 119”، حيث عقد اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الأدوار المنوط بها الجهات وآليه التعاون بين كافة أجهزة المحافظة في التدريب.

جاء ذلك بحضور العميد أركان حرب إيهاب سيد بكري المستشار العسكري للمحافظة، ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة ، وكافة الجهات المشتركة فى التدريب .

من جانبه، أكد السكرتير العام، تنفيذ توجيهات محافظ المنيا بأهمية التخطيط والتدريب على أسلوب مجابهة الأزمات والكوارث وأسلوب إدارتها ووضع خطط متكاملة ، للتغلب عليها وإزالة الآثار الناتجة عنها، مشيراً إلى أن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية بالمحافظة "صقر 119"، والذي سينفذ خلال الفترة من 16 ويستمر حتى 18 من شهر يوليو الجارى ، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وذلك عن طريق محاكاة فعلية لمواقف طارئة قد تحدث بالمحافظة وآليات التعامل مع تلك المواقف لاحتواء الأزمة والتخفيف من أضرارها فور وقوعها .

وخلال الاجتماع، حرص السكرتير العام، على استعراض الأدوار المنوطة بها كل جهة، وسيناريو العرض الخاص بالتدريب مع الجهات المعنية والتأكد من جاهزية الوحدات المحلية بمراكز المحافظة  والمديريات المختلفة للتدريب، وشدد على التنسيق بين كافة الجهات المشاركة وسرعة الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات اللازمة لانطلاق التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن التدريب يفيد تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة وسرعة عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الحدث واتخاذ القرارات اللازمة فى الوقت المناسب حيال المواقف مع التأكيد على الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

 

 

اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا
اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا
اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا
اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا
اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا
اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا
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سكرتير عام المنيا الإعداد والتدريب العملي صقر 119 لمجابهة الأزمات والكوارث اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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