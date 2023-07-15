"أوقاف المنيا": انطلاق فعاليات البرنامج الثقافي الصيفي بقرية دلجا بديرمواس
أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا، عن انطلاق فعاليات البرنامج الثقافي الصيفي والذي تنظمه وزارة الأوقاف بالتنسيق مع محافظة المنيا ويضم العديد من البرامج التثقيفية والتوعوية وتعريف المواطنين بقيم ومبادئ وسماحة الدين الإسلامي الوسطي ويتم تنفيذه بكافة قرى مراكز المحافظة التسع.
وأوضح الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنيا، أن البرنامج الثقافي الصيفي والذي تنظمه الأوقاف بالتنسيق والتعاون مع محافظة المنيا تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يضم 1200 برنامج تثقيفي وتوعوي متنوع تهدف الي نشر وتعريف المواطنين بالدين الوسطي ونشر سماحة الاسلام والاخلاق والقيم التي يجب علي المسلم ان يتحلي بها . وترسيخ مبادئ وقيم التسامح والمحبة واتباع المنهج الوسطي وتنمية ثقافة الحوار واحترام الآخر والاجتهاد والعمل لتحقيق نهضة شاملة قائمة على المشاركة والتعاون
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن فعاليات البرنامج سيتم تنفيذها بكافة قري مراكز المحافظة التسع، مشيرا إلى أن البرنامج انطلق من قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب المحافظة بحضور عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وأحمد ثابت نائب رئيس المركز والمدينة ومحسن عبد المالك رئيس الوحدة المحلية بقرية دلجا و لفيف من قيادات مديرية الأوقاف منهم الشيخ عمر خليفة مدير الدعوة والشيخ الدكتور أحمد عزمي مدير الإدارات والشيخ الدكتور محمد محمود توفيق مدير المتابعة والشيخ طه جمعة مدير أوقاف ديرمواس حيث تخلل الفعاليات عدد من الخطب والدروس الدينية والتلاوة القرآنية والإنشاد الديني وتكريم حفظة القرآن الكريم.
من جانبه، أكد عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في نشر وتنمية الوعي بالدين الوسطي ومنهجه القويم، ونشر ثقافة التسامح والحفاظ على ثوابت المجتمع، ونبذ الخلاف والتفرغ للبناء. وأشاد بالرعاية الكريمة لهذه الفعاليات من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتوجيهاته بتسخير كافة الإمكانيات لإنجاحها وتحقيق أهدافها.