عضو "الأعلى للمسلمين" بألمانيا يشارك في مؤتمر تجديد الخطاب الديني

وصل د.عبد الحق الكواني، عضو الهيئة العلمية للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، الخميس، للمشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م، وكان في استقباله الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم.

اختيار عنوان المؤتمر يبرز دور الأوقاف في تجديد الخطاب الديني

وخلال استقباله أشاد د.عبد الحق الكواني بموضوع مؤتمر الأوقاف الذي يحمل عنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأكد أن اختيار وزارة الأوقاف لهذا العنوان يبرز جهدها ودورها في تجديد الخطاب الديني، فهذا الموضوع غاية في الأهمية، والحديث عنه وعن ضوابطه واجب الوقت، موجهًا الشكر لوزير الأوقاف على هذه الدعوة الكريمة، ومشيدًا بجهوده العظيمة في مجال الدعوة، متمنيًا النجاح لهذا المؤتمر.

الدكتور عبد الحق الكواني عضو الهيئة العلمية للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا

الدكتور عبد الحق الكواني عضو الهيئة العلمية للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا

كما استقبل الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني الدكتور محمد عبد الستار السيد، وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة سوريا والوفد المرافق له، للمشاركة في مؤتمر الأوقاف الذي يحمل عنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي سيعقد بالقاهرة، بحضور الدكتور أسامه فخري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم، والدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب.

الدكتور محمد عبد الستار السيد، وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة سوريا

الدكتور محمد عبد الستار السيد، وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة سوريا

يتوالى حضور الوفود الدولية للمشاركة في مؤتمر الأوقاف الذي يحمل عنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.