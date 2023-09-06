الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وصول وفد من العلماء المشاركين فى مؤتمر "الفضاء الإلكترونى والذكاء الاصطناعى"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وصل فجر اليوم الأربعاء، كل من الدكتور حسان موسى، نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي، وكان في استقباله الشيخ عبدالفتاح عبدالقادر جمعة، مدير عام المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما وصل الشيخ خالد تقي الدين، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بدولة البرازيل، وكان في استقباله الدكتور جلال غانم، مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويتوالى حضور الوفود الدولية للمشاركة في مؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.

موفدو الأوقاف في البرازيل يشاركون في مبادرة "هذا نبينا"

علماء الأوقاف: الفتوى أمر صعب ولا يتصدر لها غير العلماء


عنوان المؤتمر اختيار موفق

وخلال استقبال الشيخ خالد تقي الدين قدم الشكر لوزارة الأوقاف على الدعوة الكريمة وعلى حسن اختيار موضوع المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أكد أن عنوان المؤتمر اختيار موفق لدعم الخطاب الديني في ظل انتشار بعض الظواهر والخطابات التي تدعو للكراهية وتزيد  من توغل المتطرفين في العالم بأجمعه.
كما أكد الدكتور حسان موسى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في حديثه عن الفضاء الإلكتروني والقضاء على خطاب الكراهية وما يترتب عن ذلك من تفكيك للأسر والمجتمعات والدول، مبينًا أن هذه الفكرة التي بلورها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لا بد أن تستثمر في خدمة الدين والأوطان والإنسانية جمعاء، من أجل بناء جسور التواصل ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي والتصدي لكل أشكال الكراهية وثقافتها.

كما وصل أيضًا مساء أمس الثلاثاء، أول العلماء المشاركين في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الشيخ مهاجري زيان، رئيس الهيئة الأوروبية ومسئول الشئون الثقافية والتعليمية بالمؤسسة الثقافية الإسلامية بسويسرا، وكان في استقباله الدكتور محمد نصارو مدير عام المساجد بالأوقاف، والأستاذ شريف محمدو مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

المؤتمر جاء في وقته لنشر الفكر الوسطي

وأشاد الشيخ مهاجري زيان، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدًا أن عنوان المؤتمر جاء في وقته لنشر الفكر الوسطي المستنير في ظل انتشار التطرف الفكري عبر الفضاء الإلكتروني بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وكثرة استعمالها بين جميع فئات المجتمع، معربًا عن سعادته بهذه الدعوة الكريمة من وزارة الأوقاف، متمنيًا من الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين.

مؤتمر الأوقاف الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي القضاء على خطاب الكراهية الفضاء الإلكتروني مجلس الإفتاء السويدي المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بدولة البرازيل عنوان المؤتمر اختيار موفق المؤتمر جاء في وقته لنشر الفكر الوسطي الهيئة الأوربية ومسئول الشئون الثقافية والتعليمية بالمؤسسة الثقافية الإسلامية بسويسرا الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

مصرع وإصابة 8 فى حادثى حريق وانهيار عقار بالقاهرة

"بيت الروبى" يواصل الصدارة التاريخية للسينما المصرية.. تعرف على حصيلته

أزمة سكن تاريخية تضرب أوروبا.. مليون مشرّد فى الشوارع

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

"دماء فى الشرقية".. مصرع سائق سقطت سيارته فى مصرف وآخر بسبب حادث تصادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟