وصول وفد من العلماء المشاركين فى مؤتمر "الفضاء الإلكترونى والذكاء الاصطناعى"

وصل فجر اليوم الأربعاء، كل من الدكتور حسان موسى، نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي، وكان في استقباله الشيخ عبدالفتاح عبدالقادر جمعة، مدير عام المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما وصل الشيخ خالد تقي الدين، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بدولة البرازيل، وكان في استقباله الدكتور جلال غانم، مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويتوالى حضور الوفود الدولية للمشاركة في مؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.



عنوان المؤتمر اختيار موفق

وخلال استقبال الشيخ خالد تقي الدين قدم الشكر لوزارة الأوقاف على الدعوة الكريمة وعلى حسن اختيار موضوع المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أكد أن عنوان المؤتمر اختيار موفق لدعم الخطاب الديني في ظل انتشار بعض الظواهر والخطابات التي تدعو للكراهية وتزيد من توغل المتطرفين في العالم بأجمعه.

كما أكد الدكتور حسان موسى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في حديثه عن الفضاء الإلكتروني والقضاء على خطاب الكراهية وما يترتب عن ذلك من تفكيك للأسر والمجتمعات والدول، مبينًا أن هذه الفكرة التي بلورها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لا بد أن تستثمر في خدمة الدين والأوطان والإنسانية جمعاء، من أجل بناء جسور التواصل ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي والتصدي لكل أشكال الكراهية وثقافتها.

كما وصل أيضًا مساء أمس الثلاثاء، أول العلماء المشاركين في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الشيخ مهاجري زيان، رئيس الهيئة الأوروبية ومسئول الشئون الثقافية والتعليمية بالمؤسسة الثقافية الإسلامية بسويسرا، وكان في استقباله الدكتور محمد نصارو مدير عام المساجد بالأوقاف، والأستاذ شريف محمدو مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

المؤتمر جاء في وقته لنشر الفكر الوسطي

وأشاد الشيخ مهاجري زيان، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدًا أن عنوان المؤتمر جاء في وقته لنشر الفكر الوسطي المستنير في ظل انتشار التطرف الفكري عبر الفضاء الإلكتروني بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وكثرة استعمالها بين جميع فئات المجتمع، معربًا عن سعادته بهذه الدعوة الكريمة من وزارة الأوقاف، متمنيًا من الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين.