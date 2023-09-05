الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موفدو الأوقاف في البرازيل يشاركون في مبادرة "هذا نبينا"

موفدو الأوقاف بالبرازيل
موفدو الأوقاف بالبرازيل

نظم موفدو وزارة الأوقاف المصرية بالبرازيل، عددًا من الفعاليات للتعريف بسيرته وأخلاقه وجوانب حياة النبي صلّ الله عليه وسلم، من خلال خطب الجمعة والدروس الدينية، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار مبادرة "هذا نبينا" (صلى الله عليه وسلم) التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية مطلع شهر سبتمبر الجاري.

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وشارك في المبادرة الشيخ عنتر العشري، والشيخ منصور محمد الهادي، والشيخ محمد عبد الهادي رمضان، والشيخ صابر محمود عبد المولى، والشيخ حسن محمد هلال.


وأكد موفدو وزارة الأوقاف المصرية بدولة البرازيل، أن من أعظم النعم التي امتنَّ الله (عز وجل) بها علينا أمةَ الإسلام أنْ بعثَ فينا خيرَ خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدَنا محمدًا (صلى الله عليه وسلم) هاديًا ومبشرًا ونذيرًا، وأن المتأمل في السنة النبوية الشريفة يجد نبيَّنا (صلى الله عليه وسلم) قد حدثنا عن نفسه، حديثًا كاشفًا عن منزلته، وصفاء نسبه (صلى الله عليه وسلم)، حيث يقول (عليه الصلاة والسلام): “إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ”.

رحمة مهداة

وأوضح موفدو وزارة الأوقاف المصرية بدولة البرازيل، أن المصطفى (صلى الله عليه وسلم) حدّثنا عن طيب أخلاقه وعظيم شمائله، فيقول (عليه الصلاة والسلام): "إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ"، وأن نبينا محمدًا (صلى الله عليه وسلم) يشهد على الناس جميعًا يوم القيامة بأعمالهم، وأحوالهم مع رسلهم، حيث يقول الحق سبحانه: “فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا”.

 وأشار موفدو وزارة الأوقاف للبرازيل، إلى أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) حدَّثنا عن عظيم حاله يوم القيامة، وشفاعته لأمته، وأنه أول من تُفتح له أبواب الجنة، حيث يقول (عليه الصلاة والسلام): "أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَبِيَدِي لِوَاءُ الحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ".


 

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