الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس القطاع الديني وقيادات الأوقاف يتابعون العمل بأوقاف شمال سيناء

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

عقد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي المر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو مصطفى مدير عام المتابعة والتقييم اجتماعًا هامًا مع أئمة وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف شمال سيناء، بحضور الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية، وذلك في إطار التواصل المستمر مع أئمة وقيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية وفي ضوء رسالة وزارة الأوقاف الدعوية.

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الحرص على تقوية الحس الإيماني

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، على أهمية الحرص على تقوية الحس الإيماني من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية من مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والدروس المنهجية ودروس الواعظات والمنبر الثابت ومجلس الفقه ومجلس الحديث والأسابيع الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل وبرنامج اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد، وكذلك تكثيف الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء والمقارئ النموذجية، ومقارئ الجمهور ومقارئ الواعظات لأقصى طاقة ممكنة، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد.

 


في سياق آخر، أعلنت وزرة الأوقاف المصرية، عن انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الافتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء) الجمعة القادمة الموافق 8 سبتمبر 2023 - 23 صفر 1445هـ

وأكدت وزارة الأوقاف أن انطلاق الفافلة الدعوية المشتركة يأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر،  ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وتضم (اثنا عشر عالماً): خمسة من الأزهر الشريف ، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: “ حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع ربه ”.
 


 

القطاع الديني الحرص على تقوية الحس الإيماني البرنامج الصيفي للطفل برنامج اقرأ الصيفي الأنشطة القرآنية مقارئ الأعضاء

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