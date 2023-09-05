الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

علماء الأوقاف: الفتوى أمر صعب ولا يتصدر لها غير العلماء

فعاليات الأسبوع الثقافي
فعاليات الأسبوع الثقافي

عقدت وزارة الأوقاف المصرية فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي من مسجد بلال بالمقطم، تحت عنوان “الفتوى الإلكترونية وضوابطها”، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

علماء "الأوقاف": الفضاء الإلكترونى فرصة لنشر القيم والفضائل من خلال الوسائل الحديثة

الأوقاف: تعديل موعد محاضرات فعاليات ملتقى الأسبوع الثقافى


الفتوى الإبانة والتوضيح لما هو مبهم

وفي بداية كلمته، أكد الدكتور محمد عبد الستار الجبالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن القنوات الفضائية والوسائل الحديثة غمرت المجتمعات الآن وصار لها دورها البارز في تشكيل الوعي.

وبيّن الدكتور محمد عبد الستار الجبالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن الفتوى هي الإبانة والتوضيح لما هو مبهم وغير واضح، وهي تبين المشكل من الأحكام، مشيرًا إلى أن الفتوى الإلكترونية لها إيجابياتها، كما أن لها سلبياتها وخطرها، وأن من الموبقات التي نراها على مواقع التواصل الاجتماعي إصدار فتاوى من غير العلماء، ولا شك أن هذا لا يجوز شرعًا.

وأشار الدكتور محمد عبد الستار الجبالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إلى أن الفتوى أمرٌ صعب، تحتاج إلى تعمق في العلم والإحاطة بعلوم شرعية جمة؛ ولذا يجب ألا يتصدر للفتوى إلا العلماء فهم أولى بها من غيرهم، موضحًا أن القرآن الكريم حذر من التقوُّل على الله بغير علم في أكثر من موضع، حيث يقول (سبحانه): “وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ  مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ”.

وأكد الدكتور محمد عبد الستار الجبالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن من يعرِّض نفسه للفتوى لابد أن يعلم يقينًا أنه سيحاسب عن كلِّ ما يتكلم به، فإذا أفتى بغير علم، أو أفتى بخلاف ما هو صواب، لهوًى، أو لغرض، أو لتحقيق دنيا عاجلة إنما يُقحِم نفسه في الويل والهلاك.

الفتوى لها مكانتها وخطرها

وفي كلمته أكد الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، أن الفتوى لها مكانتها وخطرها، وأن المفتي موقِّع عن رب العالمين، وأنه قائم في الأمة مقام النبي (صلى الله عليه وسلم) لأن العلماء ورثة الأنبياء، مبينا أن من سعة الشريعة ورحمتها وشموليتها أنها تعمل على تثقيف الناس دينّيًا، وتهيئتهم لقبول التعدُّد في الفتوى، المبنية على الاجتهاد، بنشر العلم بهذه المسائل، مختتمًا حديثه بأن دور المفتي هو رسم طريق حياة الناس بما يتوافق مع الشريعة، بحيث لا يبتعد الناس عن ممارسة حياتهم، ولا يبتعدوا عن الشريعة وهنا تأتي أهمية دوره.

الفتوى الإبانة والتوضيح لما هو مبهم الأسبوع الثقافي وزارة الأوقاف الإلكترونية وظوابطها القنوات الفضائية تشكيل الوعي

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

وزير الصحة: النمو السكانى السريع يجعل مكافحة الجوع أكثر صعوبة

تقرير: مبابى تنازل عن 100 مليون يورو للعودة لباريس سان جيرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص