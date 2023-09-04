الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

علماء "الأوقاف": الفضاء الإلكترونى فرصة لنشر القيم والفضائل من خلال الوسائل الحديثة

فعاليات الأسبوع الثقافي
فعاليات الأسبوع الثقافي

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي من مسجد بلال بالمقطم، بعنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني"، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

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وفي بداية كلمته أكد الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، أن الفضاء الإلكتروني من أهم أدوات العصر، ولا يمكن لأحد الاستغناء عنه،  مشيرًا إلى أن الفضاء الإلكتروني سلاح ذو حدين، فمن إيجابياته سرعة التواصل مع اختصار الوقت والجهد،  وأن حسن استخدامه يساعد في نشر الدعوة مع سهولة التعامل في كل المجالات، مضيفا أن من واجبنا حينما نتعامل مع الفضاء الإلكتروني أن نتقي الله (عز وجل) وأن نراقبه في كل ما نتكلم فيه ونتحدث عنه، ونكتبه، وأن نتجنب نشر الشائعات قال (سبحانه): "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا"، وقال (سبحانه): "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ"، مختتمًا حديثه بأن واجبنا نراقب الله (عز وجل) في كل أحوالنا وأن نستفيد من هذه النعم بنشر القيم والفضائل التى تعمل على حفظ الأديان، والأوطان، والمجتمعات.

الفضاء الإلكترونى فرصة لنشر الخير

وفي كلمته، أشاد الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجهود وزارة الأوقاف في مجال نشر الدعوة، مؤكدًا أنها أحسنت صنعًا لاختيارها موضوع المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليًّا أفرز سلسلة كبيرة من المستجدات المتواترة والمتتابعة والمتنامية  تتمثل في التسهيلات والتيسيرات التي حدثت في حياة الناس في شتى المجالات؛ بفعل التقنية الحديثة ووسائِلها وآلياتها المتطورة، مما أسهم في اختصار الوقت، واختزال الجهد، وإلغاء الحواجز المكانية والزمانية، وأن التحديات الناجمة عن الفضاء الإلكتـروني وآلياتِه كبيرة.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أخطر ما يبث على الفضاء الإلكتروني هو محاولات نشر الإلحاد، وهدم اللغة العربية، وتشجيع العامية، وأن من واجبنا تعظيم الاستفادة من هذا الفضاء بما يتناسب مع قيمنا وأخلاقنا وتقاليدنا وثوابتنا ومقدساتنا، والحذر من الانسياق وراء الشائعات والدعوات الهدامة التي يتم تصنيعها في مصانع الكذب ويحترفها أعداء الوطن، مضيفًا أن علينا أن نتعامل مع الفضاء الإلكتروني من منطلق مراقبة الله (عز وجل)  من منطلق مقام الإحسان، وأن نتعامل مع الفضاء الإلكتروني من منطلق شكر المنعم على إنعامه، فهذه المخترعات قد سهلت حياة الناس، والفضاء الإلكتروني فرصة عظيمة لنشر الخير في ربوع الدنيا.

وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي الفضاء الإلكتروني نشر القيم والفضائل مسجد بلال بالمقطم

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