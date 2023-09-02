السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف": افتتاح 18 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 18مسجدًا الجمعة المقبل الموافق 8 سبتمبر 2023، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 154 مسجدًا منها 113 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و41 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وزير الأوقاف: نصوب أخطاء غير المتخصصين للسيطرة على الفضاء الإلكترونى فى الخطاب الدينى

"الأوقاف": مقارئ الجمهور تتجاوز 121 ألف مشارك لأول مرة

وأكدت وزارة الأوقاف في بيانها اليوم، السبت، أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى سيتم افتتاح المساجد في عدد من محافظات الجمهورية، وتأتي على النحو التالي:  


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

- مديرية أوقاف بني سويف
1. البراغتة – الميمون - الواسطى
2. العرب – قمن الروس - الواسطى
- مديرية أوقاف البحيرة
3. التوحيد – عزبة فرحات – أبو المطامير
4. عزبة الناموس – البرنوجي - دمنهور
5. الفتح – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى
- مديرية أوقاف الغربية
6. عثمان بن عفان - قرية محلة روح – مركز طنطا ثان
7. عبد العزيز الطريني– طرينة البلد – مركز المحلة الكبرى أول
- مديرية أوقاف القليوبية
8. السلام – عزبة حسن خليل – الخانكة 
9. الرحمة – عرب الغديري - طوخ
- مديرية أوقاف أسيوط
10. أبو بكر الصديق – المختون - ديروط
11. الهدى – أم القصور - منفلوط
- مديرية أوقاف المنوفية
12. الرحمن الشهير بأحمد الصاوي – دنشواي - الشهداء

- مديرية أوقاف الفيوم
13. الصواف – المظاطلي – مركز طامية
14. أبو بكر الصديق - عزبة قلمشاه - مركز إطسا


ثانيًا: مساجد الصيانة:

- مديرية أوقاف القليوبية
1. الوكلاء – عزبة الوكلاء – شبين القناطر 
- مديرية أوقاف الدقهلية
2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين
- مديرية أوقاف الجيزة
3. العجمي – شارع العجمي – مركز البدرشين
- مديرية أوقاف أسوان
4. الرحمة – حاجر السباعية عزب نصر – السباعية
 

وزارة الأوقاف افتتاح 18مسجد ا إعمار بيوت الله الأوقاف لإعمار بيوت الله مساجد الإحلال والتجديد مساجد الصيانة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

تفاصيل اقتحام منزل مواطن وتعدى ضباط إطسا على نجله داخل المركز

الإعدام لعاملة وعشيقها قتلا طفلتها بسبب كثرة البكاء فى الإسكندرية

الإعدام شنقًا لعاملة ومندوب لقتلهما طفلتها في منطقة الرمل بالإسكندرية

حقيقة فيديو منع مواطن من إقامة عزاء والدته بالفيوم

شريف الجبلى: فرصة استثمارية ضخمة فى إفريقيا بفضل مجهودات الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

د. منى حلمى

أم المصريين.. مكمن شفائى

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل