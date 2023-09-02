"الأوقاف": افتتاح 18 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 18مسجدًا الجمعة المقبل الموافق 8 سبتمبر 2023، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 154 مسجدًا منها 113 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و41 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيانها اليوم، السبت، أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى سيتم افتتاح المساجد في عدد من محافظات الجمهورية، وتأتي على النحو التالي:



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

- مديرية أوقاف بني سويف

1. البراغتة – الميمون - الواسطى

2. العرب – قمن الروس - الواسطى

- مديرية أوقاف البحيرة

3. التوحيد – عزبة فرحات – أبو المطامير

4. عزبة الناموس – البرنوجي - دمنهور

5. الفتح – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى

- مديرية أوقاف الغربية

6. عثمان بن عفان - قرية محلة روح – مركز طنطا ثان

7. عبد العزيز الطريني– طرينة البلد – مركز المحلة الكبرى أول

- مديرية أوقاف القليوبية

8. السلام – عزبة حسن خليل – الخانكة

9. الرحمة – عرب الغديري - طوخ

- مديرية أوقاف أسيوط

10. أبو بكر الصديق – المختون - ديروط

11. الهدى – أم القصور - منفلوط

- مديرية أوقاف المنوفية

12. الرحمن الشهير بأحمد الصاوي – دنشواي - الشهداء

- مديرية أوقاف الفيوم

13. الصواف – المظاطلي – مركز طامية

14. أبو بكر الصديق - عزبة قلمشاه - مركز إطسا



ثانيًا: مساجد الصيانة:

- مديرية أوقاف القليوبية

1. الوكلاء – عزبة الوكلاء – شبين القناطر

- مديرية أوقاف الدقهلية

2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين

- مديرية أوقاف الجيزة

3. العجمي – شارع العجمي – مركز البدرشين

- مديرية أوقاف أسوان

4. الرحمة – حاجر السباعية عزب نصر – السباعية

