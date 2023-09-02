"الأوقاف": مقارئ الجمهور تتجاوز 121 ألف مشارك لأول مرة

قالت وزارة الأوقاف، إن مقارئ القرآن الكريم للجمهور بمساجد الجمهورية، شهدت إقبالًا كبيرًا ومنقطع النظير، متجاوزة 121 ألف مشارك لأول مرة.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيانٍ لها اليوم السبت، أن مقارئ الجمهور للقرآن الكريم تأتي في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد، حيث جاءت مديريات أوقاف القاهرة والجيزة وسوهاج في المقدمة.



وأوضحت وزارة الأوقاف، أن رواد المساجد حرصوا على الحضور إلى هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، والتنافس في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة.

في الجهة المقابلة؛ تنطلق الجمعة المقبل الموافقة (8/ 9/ 2023) عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبل ٨ سبتمبر 2023، تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ربه".

وطالبت الأوقاف جميع الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة، نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.