الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

إقبال كبير لأهالي الشيخ زويد على أول القوافل الدعوية المشتركة بشمال سيناء

القوافل الدعوية المشتركة
القوافل الدعوية المشتركة بشمال سيناء

أدت أولى القوافل الدعوية المشتركة، رسالتها على الوجه الأكمل بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء اليوم الجمعة، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية كريمة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 18 مسجدًا اليوم

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وتناولت خطبة الجمعة حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) عن نفسه، وعقد القائمون على القافلة الدعوية عددًا من الندوات بعنوان: "حق الوطن"، شارك فيها كل من: 
- الدكتور أسامة فخري فكري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم بديوان عام وزارة الأوقاف.
- الدكتور شريف السعيد إسماعيل إبراهيم مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف.
- الدكتور علي عمر الفاروق محمد فخر أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية.
- الشيخ عبد اللطيف سيد حسانين حسانين واعظ بالأزهر الشريف.
- الشيخ محمد نور الدين أحمد عبد العال إمام وخطيب ومدرس.
- الشيخ  طه علي طه محمد إمام وخطيب ومدرس.
- الشيخ خالد عبد الله موسى حماد جهامة أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية.
- الشيخ أحمد محمد عبد العزيز أبو المجد واعظ بالأزهر الشريف.
- الشيخ مصطفى أحمد علي نوار إمام وخطيب ومدرس.
- الشيخ محمد أحمد سيد نصر واعظ بالأزهر الشريف. 
- الشيخ محمود طه عطية محمد إمام وخطيب ومدرس.
- الشيخ عبد الله صبحي عبد الرءوف حسين واعظ بالأزهر الشريف.

وانطلقت اليوم الجمعة، 10 قوافل دعوية تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك ​​​​في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، 

القوافل الدعوية المشتركة بشمال سيناء
القوافل الدعوية المشتركة بشمال سيناء
القوافل الدعوية المشتركة بشمال سيناء
القوافل الدعوية المشتركة بشمال سيناء
القوافل الدعوية المشتركة بشمال سيناء
القوافل الدعوية المشتركة بشمال سيناء
القوافل الدعوية المشتركة بشمال سيناء
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