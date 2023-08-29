وزير الأوقاف والمفتي يناقشان التعاون في القوافل المشتركة مع الأزهر بشمال سيناء

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمد له لمدة عام، متمنيًا للمفتي ولدار الإفتاء المصرية كل التوفيق، كما أعرب عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في خدمة قضايا الدين والوطن، مشيرًا إلى ما يتم تنفيذه من البرامج التدريبية المشتركة.

وفي إطار اهتمام الدولة المصرية البالغ بسيناء الحبيبة ناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية تسيير القوافل العلمية الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لمحافظة شمال سيناء، بواقع قافلة كل أسبوع لشمال سيناء تضم 12 عالمًا خمسة من الأزهر الشريف، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال الكتور شوقي علام مفتي الجمهورية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء بدار الإفتاء المصرية.

مد خدمة المفتي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًّا رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٣ بمدِّ خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام مفتيًا لجمهورية مصر العربية، وتمَّ نشر القرار في الجريدة الرسمية؛ حيث توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على قرار المدِّ له في مهام منصبه مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ من يوم 12 أغسطس.



