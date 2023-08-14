الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أول تعليق من المفتى بعد قرار الرئيس السيسى بمد خدمته

د.شوقي علام
د.شوقي علام

توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على قرار المدِّ له في مهام منصبه مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ من يوم 12 أغسطس.

وقال المفتي في بيان له اليوم: "إن قرار سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية- يعكس مدى اهتمامه بالمؤسسة الدينية المصرية، ودعم جهودها في تجديد الخطاب الديني"، مؤكدًا أنَّ قرار التجديد له للمرة الثالثة يمثل شهادة ووسامًا ودافعًا قويًّا لبذل المزيد من الجهود لضبط بوصلة الإفتاء، وتحقيق الريادة الدينية والإفتائية المصرية في الداخل والخارج.

واختتم المفتي بيانه بقوله: "نحن لا زلنا على العهد مستمرون في جهودنا التي بدأناها قبل سنوات في دار الإفتاء المصرية من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب ونشر صحيح الدين والمنهجية الوسطية الأزهرية التي تتميز بها مصر، والتي تحفظ استقرار المجتمعات".

وأصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٣ بمدِّ خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام مفتيًا لجمهورية مصر العربية، وتمَّ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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