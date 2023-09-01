الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 18 مسجدًا اليوم

تنطلق 10 قوافل دعوية اليوم الجمعة، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك ​​​​في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن القوافل الدعوية العشر توجهت إلى المحافظات التالية:

١- مديرية أوقاف البحر الأحمر (سفاجا)

٢- مديرية أوقاف الإسماعيلية (القصاصين)

٣- مديرية أوقاف أسوان ( الكرور)

٤- مديرية أوقاف المنيا ( قرية بني حرام) دير مواس

٥- مديرية أوقاف الجيزة (البدرشين)

٦- مديرية أوقاف دمياط (ميت الخولي) الزرقا

٧- مديرية أوقاف البحيرة (النوبارية)

٨- مديرية أوقاف مطروح (الحمام)

٩- مديرية أوقاف كفر الشيخ (بلطيم)

١٠-مديرية أوقاف الفيوم (طامية)

وتشهد مديرية أوقاف شمال سيناء (الشيخ زويد) أولى القوافل الدعوية المشتركة الكبرى بين الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء المصرية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح (18) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 1/ 9/ 2023م، منها (12) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(6) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه (136) مسجدًا منها (99) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(37) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الفيوم

1. أبو بكر الصديق - عزبة فايز - مركز طامية

2. الشيخ سعد– فيديمين - مركز سنورس

مديرية أوقاف الأقصر

3. التقوى – قرية الروافعة الغربية –البياضية

مديرية أوقاف المنيا

4. الرحمن - عزبة عاصم –ادمو

مديرية أوقاف الإسكندرية

5. مالك الملك – نجع العرجي – العامرية أول

مديرية أوقاف قنا

6. النور – ساحل البقيلي - نجع حمادي

7. النصر – جزيرة مطيرة - قوص

مديرية أوقاف البحر الأحمر

8. الهادي – عمارات مبارك (ك1) - سفاجا

مديرية أوقاف الشرقية

9. الرحمن – ع أبو يحيى صفيطة- الزقازيق

10. أبو محفوظ سويلم – سماكين الغرب الحسينية

11. طيبة – صان الحجر

مديرية أوقاف الإسماعيلية

12. أبو قاسم - عزبة عرب أبو قاسم – قرية أم عزام – القصاصين

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

1. الوالدة سارة – قرية هربشنت - مركزببا

2. علي بن أبي طالب – شارع صلاح سالم – بندر بني سويف

مديرية أوقاف المنيا

3. نور الإسلام - عزاقة - طوخ

مديرية أوقاف البحيرة

4. الطارق بالطريق الدولي - رشيد

مديرية أوقاف الغربية

5. الإيمان – شبراتنا - بسيون

6. الكبير – قحافة - طنطا