"الأوقاف" إقامة الأسبوع الثقافي في 27 محافظة.. الأحد

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إقامة الأسبوع الثقافي في 27 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، في وقتٍ واحد، اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 3 سبتمبر وحتى الأربعاء الموافق 6 سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيانٍ لها، إنه في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به سيتم إقامة الأسبوع الثقافي الأسبوع المقبل، وستعقد المحاضرات على مستوى مديريات أوقاف محافظات الجمهورية بعد صلاة المغرب مباشرة، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

تكريم الأطفال المتميزين

وفي وقتٍ سابق، أقامت مديريتا أوقاف بني سويف وشمال سيناء احتفالية كبرى لتكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي للطفل، أمس الأربعاء، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

ففي مديرية أوقاف بني سويف، أقيمت احتفالية بمسجد عبدالرحمن بن عوف، بقرية الوكيلة التابع لإدارة أوقاف الفشن، بحضور الدكتور عبدالرحمن نصر نصار، مدير المديرية، والشيخ سعيد سيد عبدالواحد مدير الدعوة، والشيخ عبدالحكيم أحمد نصر الله مدير إدارة أوقاف الفشن، والشيخ محمد يحيى إمام وخطيب ومدرس.

كما أقامت مديرية أوقاف شمال سيناء احتفالية بمسجد الخير والبركة بشرق العريش، بحضور الشيخ عبدالباقي، جودة فرج مدير الدعوة، والشيخ صلاح حسيني إبراهيم أبو طالب، الوكيل مسئول الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية، والشيخ عبدالسلام إبراهيم عيسى إمام وخطيب المسجد.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل أحد أدوات وزارة الأوقاف في مواجهة التطرف وبناء الوعي الرشيد، وأن وزارة الأوقاف تتبنى أفكارًا مبتكرة وحديثة للوصول إلى الأطفال بشتى الطرق لبناء الوعي، أن بناء الوعي المجتمعي هو صمام أمان للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.