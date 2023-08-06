تفاصيل معاينة النيابة الإدارية لموقع حريق وزارة الأوقاف (صور)

أجرى المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار عبدالله قنديل، مدير المكتب، صباح اليوم، معاينةً لموقع مبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة، الذي تعرض لحادث نشوب حريق صباح أمس السبت الموافق ٥/ ٨/ ٢٠٢٣ بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وانتقل المستشار عبدالله قنديل- مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، لموقع مبنى وزارة الأوقاف، على رأس فريق من أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

وتبين من المعاينة أنه بحلول الساعة التاسعة والنصف تقريبًا من صباح أمس السبت الموافق ٥/ ٨/ ٢٠٢٣ شبَّ حريق بغرفة الخوادم بالطابق الأول فوق الأرضي صعودًا إلى أعلى المبنى؛ ما أسفر عن الاحتراق الكامل لبعض حجرات الدور الأول فوق الأرضي، والسطح الخاص بالمبنى، مسببًا عددًا من التلفيات الجاري حصرها.

وباشرت النيابة الإدارية التحقيقات بموقع الحادث، حيث استمع فريق التحقيق لأقوال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات مكتشف الواقعة محل التحقيق، ومدير عام الشئون الإدارية، ومدير عام الأمن، ومشرف الأمن، وفني صيانة بإدارة شئون المقر بوزارة الأوقاف، وعدد من المختصين بمخازن الوزارة.

كما تم سؤال المهندسين المختصين بالإدارة الهندسية بالوزارة وأعضاء اللجنة المشكلة من وزير الأوقاف لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق.

وما زالت التحقيقات مستمرة، حيث أمرت النيابة بالآتي:

١ - تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بإجراء المعاينة اللازمة لمبنى وزارة الأوقاف؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى القابلية للإصلاح والتكاليف المادية اللازمة.

٢ - طلب بيان رسمي مفصل بكافة الموجودات ومحتويات الحجرات التي امتدت إليها النيران.

٣ - تشكيل لجنة من قسم المخازن بهيئة الخدمات الحكومية؛ للوقوف على صحة جرد العهدة في ضوء البيان السابق لتحديد الأضرار والمفقودات.

حريق وزارة الأوقاف

حريق وزارة الأوقاف

حريق وزارة الأوقاف

حريق وزارة الأوقاف

حريق وزارة الأوقاف

حريق وزارة الأوقاف