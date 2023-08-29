قافلة أسبوعية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء لشمال سيناء

صرح الدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف للمتابعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأنه تقرر إرسال قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء أسبوعيًّا لشمال سيناء، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بالتنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء وتوفير العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بها.

توزيع اللحوم والسلع الغذائية

وقررت وزارة الأوقاف توزيع 50 طنًّا من السلع الغذائية، و5 أطنان من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف وذلك للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء شهريًّا حتى نهاية العام الجاري 2023م ، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ناقش صباح اليوم الثلاثاء، مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية تسيير القوافل العلمية الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لمحافظة شمال سيناء، بواقع قافلة كل أسبوع لشمال سيناء تضم 12 عالمًا خمسة من الأزهر الشريف، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، في إطار اهتمام الدولة المصرية البالغ بسيناء الحبيبة، وذلك خلال استقبال الكتور شوقي علام مفتي الجمهورية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم بدار الإفتاء المصرية،

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقب إصداره قرارًا جمهوريًّا رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٣ بمدِّ خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام مفتيًا لجمهورية مصر العربية، متمنيًا للدكتور شوقي علام ولدار الإفتاء المصرية كل التوفيق، كما أعرب عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في خدمة قضايا الدين والوطن، مشيرًا إلى ما يتم تنفيذه من البرامج التدريبية المشتركة.