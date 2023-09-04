الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأوقاف: تعديل موعد محاضرات فعاليات ملتقى الأسبوع الثقافى

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف تعديل موعد محاضرات فعاليات ملتقى الأسبوع الثقافي الذي تعقده الوزارة بجميع محافظات الجمهورية كل أسبوع.

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وقالت الأوقاف في بيان اليوم إنه بناء على رغبة ورؤية أكثر الأساتذة المحاضرين يتم بدءًا من يوم الأربعاء القادم الموافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ م أداء جميع الأسابيع الثقافية والندوات العلمية والدعوية والتثقيفية بعد صلاة العشاء، ويتم التنبيه بذلك مسبقا من الغد في جميع المساجد التي تؤدي بها الفعاليات والأنشطة الدعوية والأسابيع الثقافية، وعلى جميع المشرفين على هذه الأنشطة والقائمين عليها وقيادات المديريات وقيادة الديوان متابعة ذلك، والتأكيد عليه والتنسيق له.

وزارة الأوقاف ملتقى الأسبوع الثقافي تعديل محاضرات الأسبوع الثقافي أرجاء محافظات الجمهورية بعد صلاة العشاء

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