الأوقاف: تعديل موعد محاضرات فعاليات ملتقى الأسبوع الثقافى

أعلنت وزارة الأوقاف تعديل موعد محاضرات فعاليات ملتقى الأسبوع الثقافي الذي تعقده الوزارة بجميع محافظات الجمهورية كل أسبوع.

وقالت الأوقاف في بيان اليوم إنه بناء على رغبة ورؤية أكثر الأساتذة المحاضرين يتم بدءًا من يوم الأربعاء القادم الموافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ م أداء جميع الأسابيع الثقافية والندوات العلمية والدعوية والتثقيفية بعد صلاة العشاء، ويتم التنبيه بذلك مسبقا من الغد في جميع المساجد التي تؤدي بها الفعاليات والأنشطة الدعوية والأسابيع الثقافية، وعلى جميع المشرفين على هذه الأنشطة والقائمين عليها وقيادات المديريات وقيادة الديوان متابعة ذلك، والتأكيد عليه والتنسيق له.