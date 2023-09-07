الوفود الدولية تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر "الذكاء الاصطناعي"

بدأت الوفود الدولية في الوصول للقاهرة للمشاركة في المؤتمر الذي ستعقده وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة» الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.

وصول الوفود للمشاركة في المؤتمر

ووصل اليوم كلًا من د.محمد سليم الندوي، أمين عام منتدى الهند الإسلامي للوسطية والحوار ومدير جامعة بن خلدون الهندية، وكان في استقباله الدكتور عمرو الكمار مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة، والدكتور محمد الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، وبسيم الزغبي المدير التنفيذي في اتحاد المؤسسات الإسلامية وكان في استقبالهما الدكتور عمرو الكمار مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة، والدكتور صبري غياتي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة.

الدكتور محمد الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل

كما وصل د.فايد محمد سعيد، مستشار الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية لشئون الفتوى والسكرتير العام لهيئة الفتوى والشئون الإسلامية وكان في استقباله الدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

واستقبل الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، اليوم الخميس، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، نائبًا عن الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

مؤتمر الأوقاف يمتاز بموضوعه وآثاره الإيجابية كبيرة

أشاد د.محمد سليم الندوي أمين عام منتدى الهند الإسلامي للوسطية والحوار ومدير جامعة بن خلدون الهندية، بموضوع المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه ويمتاز بموضوعه الحساس والدقيق الذي يعد موضوع الساعة، وسيأتي بآثار ونتائج إيجابية كبيرة تعم فائدتها العالم كله بإذن الله تعالى، موجهًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي نزر حياته ووقته وجهده للدعوة الاسلامية بوجه عام، ولإنجاح هذا المؤتمر بوجه خاص ويسعي دائمًا لإثبات مكانة مصر الحبيبة وريادتها في العالم الإسلامي.

الدكتور محمد سليم الندوي أمين عام منتدى الهند الإسلامي للوسطية

وأشاد رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، بموضوع المؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" موجهًا الشكر لوزير الأوقاف على الدعوة الكريمة مشيدًا بالجهود العظيمة في مجال الدعوة متمنيًا النجاح لهذا المؤتمر.

مؤتمر الأوقاف موضوع الساعة

وأشاد الدكتور فايد محمد سعيد مستشار الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية لشئون الفتوى والسكرتير العام لهيئة الفتوى والشئون الإسلامية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الكريمة لمؤتمر الوقاف، موضحًا أنه موضوع الساعة المُلح، نظرًا لسوء استخدام البعض لهذه الوسائل.

الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

وأكد الدكتور فايد محمد سعيد، أن وزارة الأوقاف المصرية وُفِّقت بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في اختيار الموضوع الذي يسهم في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التعايش السلمي بين المجتمعات موجهًا الشكر لوزير الأوقاف على الدعوة الكريمة، سائلًا الله (عز وجل) أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف

في الجهة المقابلة، أناب د.المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية، المقرر إقامتة السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بعنـوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة)، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.

الدكتور فايد محمد سعيد مستشار الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية

ويتوالى حضور الوفود الدولية للمشاركة في مؤتمر الأوقاف الذي يحمل عنوان «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة»، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.