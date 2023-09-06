مهاجري زيّان: مشاركتنا في مؤتمر الفضاء الإلكتروني لنشر المنهج الوسطي (فيديو)

قال الشيخ مهاجري زيان، رئيس الهيئة الأوروبية ومسئول الشئون الثقافية والتعليمية بالمؤسسة الثقافية الإسلامية بسويسرا، إنّ مؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، جاء في وقته ليتحدث عن مسألة حساسة ومهمة وهي الفضاء الإلكتروني.

وأضاف الشيخ مهاجري زيان، رئيس الهيئة الأوروبية ومسئول الشئون الثقافية والتعليمية بالمؤسسة الثقافية الإسلامية بسويسرا، في خلال فيديو نشره الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنّ مشاركتنا في هذا المؤتمر ستسلط الضوء على دوافع الاستعمال هذه الوسائل وهذا الفضاء الإلكتروني لنشر المنهج الوسطي المعتدل وصيانة وتحصين الشباب من التطرف ومن الغلو.

وأوضح الشيخ مهاجري زيان، أنه بذلك انتشر الإرهاب في الكثير من البلدان وأصبح ظاهرة عالمية بسبب استعمال هذه الجماعات استعمال متقن لتلك الوسائل العصرية وسائل التواصل والفضاء الإلكتروني، فكم من عقول غرر بها بسبب هذا الفضاء الإلكتروني الذي استعمل بطريقة خاطئة فنشأ أفكار سامة مدمرة للمجتمعات وللإنسان.

وأكد الشيخ مهاجري زيان، أنه سعيد جدًا بدعوة كريمة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي دعانا للمشاركة في هذا المؤتمر تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على جهوده في تعزيز الخط الوسطي ومنهج الاعتدال الذي نحن بأمس الحاجة إليه.

ووصل أول العلماء المشاركين في مؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الشيخ مهاجري زيان، رئيس الهيئة الأوروبية ومسئول الشئون الثقافية والتعليمية بالمؤسسة الثقافية الإسلامية بسويسرا، مساء أمس الثلاثاء، حيث كان في استقباله الدكتور محمد نصار مدير عام المساجد بالأوقاف، وشريف محمد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويتوالى حضور الوفود الدولية للمشاركة في مؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.