التموين: ضخ ما بين 200 و300 طن سلع يوميًا بمعارض أهلًا رمضان بأسيوط

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ سلع غذائية تتراوح بين 200 و300 طن ولكل الأصناف بمعارض أهلًا رمضان بمحافظة أسيوط يوميًا، مشيرة إلي إقامة 13 معرضًا على مستوى المحافظة بالتعاون الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة.

وقال ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، إنه يتم التنسيق مع مديري إدارات التموين علي مستوي المحافظة لمتابعة عمليات ضخ السلع السلع الأساسية والتأكد من نسب التخفيضات والتي تتراوح بين 15 و25%.

وأوضح خلال جولة علي معارض أهلًا رمضان بمحافظة أسيوط بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، أنه تسيير 8 سيارات سلعية متنقلة سعة الواحدة 1.5 طن، مشيرًا إلي أنه يتم ضخ من 75 - 80 طن سكر يوميًا بكل المعارض وكميات كبيرة من الأرز والمكرونة.

أشار حماد إلي أنه تم توفير 8 ذبائح سودانية بسعر 250 جنيهًا للكيلو وطرحها في منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، فضلًا عن كيلو الدواجن البرازيلي والمحلية بسعر 100 جنيه.

في سياق متصل كشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تبلغ 1.1 مليون بطاقة يستفيد منها أكثر من 3 ملايين مواطن، مشيرًا الي أن المحافظة لديها أيضًا لديها 1350 بقالًا تموينيًا و630 منفذ جمعيتي و2115 مخبزًا بلديًا مدعمًا و9 مستودعات.

وأشار إلي أن عدد الأرغفة المنتجة يومًا بالمخابز تصل إلي 15 إلي 18 مليون رغيف يوميًا، إضافة إلي إنتاج 1100 دقيق يوميًا بالمستودعات، لافتًا إلي أن المحافظة بها 4 مطاحن قطاع ومطحنين قطاع خاص، و224 مستودع بوتاجاز و151 محطة وقود.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أشار إلي إقامة معارض أهلًا رمضان علي بحد أدني 3 معارض رئيسية بكل محافظة، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها.

وأشار إلى وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض وتوفير السلع، وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض أهلًا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة الى 146 شادرًا أيضًا.

ولفت الوزير إلي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائيه، تقوم بتوفير " شنطة رمضان" لعدد 6 إلي 10 أصناف، فضلًا عن طرح كوبونات سلعية بقيم تتراوح بين 100 و500 جنيه.