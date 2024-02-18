تفاصيل أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان 2024

مع اقتراب شهر رمضان 2024 يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الياميش داخل معارض اهلا رمضان بجميع المحافظات، فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ كميات كبيرة السلع الأساسية بالمنافذ التابعة لها وكذلك في معارض " أهلا رمضان " على مستوى الجمهورية، مؤكدة توافر مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من 4 أشهر.

تخفيضات على أسعار سلع "أهلا رمضان" تصل إلى 30٪

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التخفيضات على أسعار سلع "أهلا رمضان" تصل إلى 30 ٪ عن مثيلاتها بالسوق، موضحًا قيام شركتي الجملة "العامة والمصرية" بتوفير كافة المكونات التي يحتاجها المواطنين خلال الشهر الكريم.

ولفت "المصيلحي" إلى أن هناك متابعة مستمر من الوزارة مع الشركات المنتجة والموزعين لضمان استمرار توفير السلع الغذائية بالمنافذ سواء التابعة للوزارة وكذلك السلاسل التجارية والقطاع الخاص.

وتختلف أسعار ياميش رمضان 2024من منطقة لأخرى، فيما توفر السلاسل التجارية والمناطق الشعبية، الياميش والمكسرات بأسعار أكثر انخفاضًا، خلال الفترة الحالية التي تسبق شهر رمضان، في حين تزداد الأسعار في بعض المحال الكبرى عن المحال الشعبية أو تجار التجزئة، كما تعلن السلاسل التجارية عن عروض وتخفيضات كبيرة قبيل الشهر الكريم.

ارتفاع أسعار الياميش في الأسواق هذا العام بنسبة 70%

وشهد سعر ياميش رمضان 2024، ارتفاعا ملحوظًا وصل إلى 70% عن العام الماضي، أما أسعار مكسرات رمضان 2024، فتشهد ارتفاعا ملحوظًا، لذا طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الياميش في المعارض بأسعار مخفضة.

أسعار الياميش في معارض اهلا رمضان

بلح نصف جاف 700 جرام 45 جنيها

بلح نصف جاف 1.400 بسعر 85 جنيها

كيلو بلح جاف شامي 30 جنيها

جوز هند كامل الدسم 250 جرام 55 جنيها

زبيب مصري وزن 500 جرام 70 جنيها

زبيب بناتي فاتح 500 جرام 60 جنيها

مشمشمية تركي 500 جرام 180 جنيها

لفة قمر الدين سوري 35 جنيها

لفة قمر الدين 400 جرام بسعر 65 جنيها

قراصيا 250 جرام بسعر 87.5 جنيه

قراصيا 500 جرام 140 جنيها

مشمشية مقاس 8 وزن 250 جرام بسعر 107.5 جنيه

لوز حصا 500جرام 140 جنيها

بندق حصا 500جرام 140 جنيها

عين الجمل حصا 500 جرام 140 جنيها

لفة قمر الدين 25 جنيها

كيلو عين الجمل 440 جنيها.

كيلو التين التركي 440 جنيها.

300 جرام من التين السوري ب 100 جنيه.

400 جرام من قمر الدين يتراوح من 65 الى 105 جنيهات.

400 جرام من الزبيب يتراوح ما بين 90 إلى 110 جنيهات.

5 كيلو من البلح يتراوح سعره ما بين 300 إلى 350 جنيها.

700 جرام من الكاجو يتراوح ما بين 65 إلى 70 جنيها.

كيلو اللوز المحمص يصل إلى 680 جنيها.

كيلو البندق بسعر 580 جنيها.

كيلو اللوز 440 جنيها.

طرح سلع غذائية بتخفيضات تصل إلى 25 و30٪

كما تم طرح سلع غذائية بتخفيضات تصل إلى 25 و30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية، والتي جاءت كالتالي، كيلو السكر 27 جنيهًا، كيس مكرونة 15 جنيهًا، شيكارة أرز بلدي 150 جنيهًا، كيلو أرز بلدي 35 جنيهًا، كيلو أرز هندي 30 جنيهًا.

زيت خليط زنة 800 مل بسعر 65 جنيهًا، زيت خليط زنة 1 لتر 98 جنيهًا، أرز بلدي 35 جنيهًا، مكرونة 350 جرام بسعر 9.5 جنيه، مكرونة 1 كيلو 27 جنيهًا، شاي زنة 250 جرامًا بسعر 57 جنيهًا، دواجن مجمدة برازيلي أو محلي بسعر 100 جنيهًا للكيلو الواحد، كيلو لحوم بلدي طازجة بسعر 320 جنيهًا.

كيلو البلح يتراوح من 35 إلي 50 جنيهًا، علبة بلح زنة 700 جرام 50 و60 جنيهًا حسب النوع، علبة بلح زنة 2.4 كيلو جرام بسعر 150 جنيهًا، لوز حصي زنة 100 جرام بسعر 140 جنيهًا، بندق حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، عين جمل حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، لفة قمر الدين 25 و35 جنيهًا حسب النوع.

كركديه زنة 250 جرام بسعر 55 جنيها، سوداني جامبو زنة 250 جرام بسعر 40 جنيه، قراصيا مجففة زنة 500 جرام 140 جنيهًا، مشمشية زنة 500 جرام 180 جنيهًا، سوداني مقشر زنة 500 جرام 60 جنيهًا، زبيب بناتي فاتح زنة 150 جرام بسعر 80 جنيهًا.

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