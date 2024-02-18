الأحد 18 فبراير 2024
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مصر

التموين: تخفيضات 30% بأسعار السلع فى معارض "أهلًا رمضان"

وزير التموين
وزير التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ كميات كبيرة للسلع الأساسية بالمنافذ التابعة لها، وكذلك في معارض "أهلًا رمضان" على مستوى الجمهورية، مؤكدة توافر مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من 4 أشهر.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التخفيضات على أسعار سلع "أهلًا رمضان" تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالسوق، موضحًا قيام شركتي الجملة "العامة والمصرية" بتوفير كافة المكونات التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم.

ولفت المصيلحي إلى أن هناك متابعة مستمرة من الوزارة مع الشركات المنتجة والموزعين من أجل استمرار توفير السلع الغذائية بالمنافذ سواء التابعة للوزارة وكذلك السلاسل التجارية والقطاع الخاص.

من جانبه قال  اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة ستوفر كوبونات سلعية بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو الجهات الراغبة في توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي.

وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من السلع يكفى 4 شهور بعد رمضان

بدوره قال من محمد الباهي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، إنه ستتم إقامة 65 شادر لمعارض"أهلًا رمضان" في القاهرة بالإضافة 13 محافظة بالوجه القبلي متواجدة بها الشركة.

وأوضح، أن الشركة المصرية تعمل على توفير المقررات التموينية لنحو 27 مليون مواطن في مستوي المحافظات المتواجدة بنطاق عمل الشركة  عبر 14 ألف بدال تمويني و4 آلاف منفذ جمعيتي، فضلًا عن 151 فرع تجزئة تابعًا للشركة، منوهًا إلى أن 80% من فروع الشركة تتعامل بالفاتورة الإلكترونية، حيث من المتوقع تعميمها بنهاية العام الجاري.

ولفت الباهي إلى أن المصرية لتجارة الجملة يتبعها 191 مخزنًا رئيسيًا و608 ملاحق تابعة، مؤكدًا على ميكنة وحوكمة جميع فروع الشركة وربطها إلكترونيًا بالشركة القابضة ووزارة التموين لمعرفة الرصيد المتواجد والكميات المنصرفة وأماكن الاحتياج.

بدوره قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر إن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة يبلغ 326 ألف بطاقة يستفيد منها نحو 980 ألف مواطن، مستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز المدعم، يمثلون ما يقرب من 76% من سكان المحافظة البالغ عددهم مليونًا و300 ألف مواطن.

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وزير التموين ومحافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحون معارض «أهلًا رمضان» بشبرا الخيمة

وأضاف خلال جولة تفقدية على مخزن جملة القرنة بمدينة الأقصر، التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين، أن الشركة لديها في المحافظة 34 فرع جملة وتجزئة ونصف جملة، ومنها 8 هايبر ماركت مميكنة بالكامل.

وذكر صلاح، أن محافظة الأقصر تضم 628 بقالًا تموينيًا و15 مركز خدمة مطورًا وجارٍ تطوير إدارة تموين أرمنت، كما أن المحافظة بها 13 مجمع خدمات حكومية متكاملًا تابعًا لمبادرة حياة كريمة، و320 مخبزًا بلديًا مدعم تنتج ما يقرب من 2.7 مليون رغيف بلدي يومي، و605 مستودعات دقيق تنتج 4 آلاف طن دقيق شهريًا.

فيما قال حسن عبدالفتاح مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الأقصر، إن الشركة تستهدف إقامة ركن خاص في كل فرع استهلاكي تابع للشركة لطرح سلع أهلًا رمضان للمواطنين بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30%، إضافة إلى طرح السلع الغذائية والاستهلاكية للمستهلكين وحاملي البطاقات التموينية، كما أن الربط السلعي الخاص بالسلع التموينية يصل إلى 45 مليونًا و700 ألف جنيه.

وأضاف عبدالفتاح أن الشركة المصرية لتجارة الجملة، لديها 14 فرع جملة وتجزئة بمحافظة الأقصر تقوم بصرف السلع التموينية موزعة كالتالي: مدينة الأقصر 4 أفرع تجزئة وفرعا جملة، ومدينة الطود فرعا تجزئة وجملة، مدينة إسنا بعدد 2 فرع جملة وواحد تجزئة، ومدينة أرمنت فرع جملة وآخر تجزئة.

وأشار مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الأقصر إلى أنه يتم صرف الاستعاضات الخاصة بالبطاقات التموينية لنحو 57 بقالًا تموينيًا و18 منفذ جمعيتي في محافظة الأقصر بهدف طرحها على حاملي البطاقات التموينية.

أهلا رمضان
أهلا رمضان
أهلا رمضان
أهلا رمضان
أهلا رمضان
أهلا رمضان

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المصيلحي اهلا رمضان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية معارض اهلا رمضان وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء أحمد حسنين الشركة القابضة للصناعات الغذائية المجمعات الاستهلاكية فروع جمعيتي المصرية لتجارة الجملة

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