الأحد 18 فبراير 2024
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مصر

كيلو السكر بـ27 جنيهًا.. أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في معرض "أهلا رمضان"

صورة الحدث
صورة الحدث

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات ضخمة من السلع الغذائية والاستهلاكية في معرض أهلا رمضان في المؤسسة بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، والذي تم افتتاحه اليوم بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

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وتم طرح تلك السلع بتخفيضات تصل إلى 25 و30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية، والتي جاءت كالتالي: كيلو السكر 27 جنيهًا، كيس مكرونة 15 جنيهًا، شيكارة أرز بلدي 150 جنيهًا، كيلو أرز بلدي 35 جنيهًا، كيلو أرز هندي 30 جنيهًا، زيت خليط زنة 800 مل بسعر 65 جنيهًا، زيت خليط زنة 1 لتر 98 جنيهًا، أرز بلدي 35 جنيهًا، مكرونة 350 جرام بسعر 9.5 جنيه، مكرونة 1 كيلو 27 جنيهًا، شاي زنة 250 جرامًا بسعر 57 جنيهًا، دواجن مجمدة برازيلي أو محلي بسعر 100 جنيهًا للكيلو الواحد، كيلو لحوم بلدي طازجة بسعر 320 جنيهًا.

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كيلو البلح يتراوح من 35 إلي 50 جنيهًا، علبة بلح زنة 700 جرام 50 و60 جنيهًا حسب النوع، علبة بلح زنة 2.4 كيلو جرام بسعر 150 جنيهًا، لوز حصي زنة 100 جرام بسعر 140 جنيهًا، بندق حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، عين جمل حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، لفة قمر الدين 25 و35 جنيهًا حسب النوع.

كركديه زنة 250 جرام بسعر 55 جنيها، سوداني جامبو زنة 250 جرام بسعر 40 جنيه، قراصيا مجففة زنة 500 جرام 140 جنيهًا، مشمشية زنة 500 جرام 180 جنيهًا، سوداني مقشر زنة 500 جرام 60 جنيهًا، زبيب بناتي فاتح زنة 150 جرام بسعر 80 جنيهًا.

كما افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية معرض اهلا رمضان بمدينة بنها.

وأكد محافظ القليوبية أن معارض "أهلا رمضان" توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مدعمة، والذي نظمته مديرية التموين بالقليوبية، بمشاركة الغرفة التجارية بالمحافظة وكبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدا بتنوع المنتجات المعروضة التى تغطى احتياجات الأسرة الغذائية بتخفيضات تصل إلى 20-35% عن السوق المحلية فى إطار جهود المحافظة فى محاربة غلاء الأسعار، من خلال التوسع فى فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأشار إلى أنه يجرى التنسيق لافتتاح 5 معارض فى مدن شبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة وحي شرق شبرا الخيمة؛ لتغطية جميع المدن بالإضافة إلى إقامة شوادر بقري ميت عاصم والحرس الوطنى والرملة بمركز ومدينة بنها، فى إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية فى منافذ قريبة من محل سكنهم بأسعار مخفضة.

كما أجرى المحافظ حوارا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض؛ للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض فى تلبية احتياجات الأسرة المصرية، حيث أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

واشار  المحافظ إلى أن أسعار الأرز تبدا من 27 جنيها بدلا من 31 جنيها والمكرونة بسعر 28 جنيها بدلا من 35 جنيها والسكر بسعر 27 جنيها والزيت 700 مللي بسعر 60 جنيها والفول البلدى بسعر 50 جنيها والبلح الجاف بسعر 42 جنيها.

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وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية والاستهلاكية معرض أهلا رمضان القليوبية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

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