السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الغرف التجارية": 30% تخفيضات فى سلع "أهلا رمضان" (فيديو)

أهلا رمضان
أهلا رمضان

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك تخفيضات في معارض أهلا رمضان تصل إلى 30% يقدمها القطاع الخاص. 

وأضاف عز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "عندما يكون هناك نقص في أي سلعة الناس تبدأ في التخزين، وهناك قلة تسيء استخدام الظروف" مؤكدًا أن هناك الكثير من التجار يساندون المصريين.

“الغرف التجارية": جميع السلع الأساسية موجودة في معارض أهلا رمضان

وتابع: "سلاسل الإمداد بدأت تعود بأكبر طاقة ممكنة والصناعات الغذائية تعمل بكامل طاقتها لتوفير السلع على مستوى الجمهورية".

وأشار إلى أن السلع متوافرة وعدد معارض أهلا رمضان سيصل  لـ100 معرض، إضافة إلى 130 فرعًا للمجمعات الاستهلاكية.

وأكد أن جميع السلع الأساسية متوافرة في معارض أهلا رمضان، متابعًا: "زيت، سكر، دقيق، أرز، الفول، العدس وكل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن"، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن.

اهلا رمضان معارض اهلا رمضان السلع الأساسية الغرف التجارية

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