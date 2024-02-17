الداخلية: توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى منافذ «كلنا واحد» (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية فيديو من داخل منافذ كلنا واحد على مستوى الجمهورية، على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، والذي كشف عن تواجد كل السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، بعد إعلان الوزارة إطلاق المرحلة 25 من كلنا واحد قبل شهر رمضان، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

كانت الداخلية قد واصلت تنفيذ فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة "كلنا واحد" بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وحرصت وزارة الداخلية ولأول مرة على مضاعفة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض لتصل إلى 2148 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية،.

فيما عبر عدد من المواطنين عن بالغ شكرهم لرئيس الجمهورية ووزارة الداخلية، على حرصهم لتوفير السلع الغذائية في منافذ كلنا واحد وحمايتهم من جشع التجار وغلاء الأسعار.