السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية: توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى منافذ «كلنا واحد» (فيديو)

كلنا واحد
كلنا واحد

نشرت وزارة الداخلية فيديو من داخل منافذ كلنا واحد على مستوى الجمهورية، على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، والذي كشف عن تواجد كل السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، بعد إعلان الوزارة إطلاق المرحلة 25 من كلنا واحد قبل شهر رمضان، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

كانت الداخلية قد واصلت تنفيذ  فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة "كلنا واحد" بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وحرصت وزارة الداخلية ولأول مرة على مضاعفة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض لتصل إلى 2148 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية،.

فيما عبر عدد من المواطنين عن بالغ شكرهم لرئيس الجمهورية ووزارة الداخلية، على حرصهم لتوفير السلع الغذائية في منافذ كلنا واحد وحمايتهم من جشع التجار وغلاء الأسعار.

كلنا واحد منافذ كلنا واحد السلع الغذائية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمرحلة 25 من كلنا واحد مستلزمات الأسرة المصرية

الأكثر قراءة

“الداخلية” تعلن موعد إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفين من الحصول على إقامة

سعر الدولار اليوم السبت في مصر خلال التعاملات المسائية

عاجل.. إخلاء سبيل سوزى الأردنية والنيابة العامة تستأنف

كل ما تريد معرفته عن نقص فيتامين ب 12

عاجل.. إقامة دولة فلسطينية.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكى ورئيس الاحتلال فى ميونخ

عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج