"الأوقاف" تعلن إيفاد أئمة وقراء إلى أمريكا والسويد لإحياء ليالى رمضان
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن اعتماد إيفاد أئمة ووقراء جدد لإحياء ليلي شهر رمضان الكريم بالخارج.
وتضمن قرار الاعتماد كلًا من: الشيخ سراج الدين محمد سليمان بدوي - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة - إلى مسجد أبيكس بولاية شمال كارولينا - أمريكا - قارئًا.
كذلك الشيخ محمد عبدالحكيم محمد محجوب - إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية - إلى مسجد أهل السنة بمدينة هلسنبوري - السويد - إمامًا.
وجاء القرار لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م (85) إمامًا وقارئًا.