مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل ظهور عمرو يوسف في مسلسل كامل العدد +1

يشارك الفنان عمرو يوسف في ماراثون رمضان 2024 بتواجده في مسلسل "كامل العدد +1" بطولة دينا الشربيني ضمن الأعمال الفنية التي تعرضها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024.

ويكثّف عمرو تصوير مشاهده بالمسلسل الذي يجمع عدد من النجوم، بجانب الفنانة دينا الشربيني، وهم: محمد سلامة، والنجمة إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال.

ومن المتوقع أن يظهر الفنان عمرو يوسف كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل كامل العدد +1.

ويتسابق مسلسل كامل العدد +1 بطولة الفنانة دينا الشربيني، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

قصة مسلسل كامل العدد+1

تدور أحداث مسلسل "كامل العدد بلس" في إطار اجتماعي لايت، حيث مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2024.

أبطال مسلسل كامل العدد+1

بجانب دينا الشربيني ومحمد سلامة، يشارك في بطولة مسلسل كامل العدد+1، النجمة إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال.

وأيضًا النجوم «تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».