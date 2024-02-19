سبب تسمية مسلسل "كامل العدد +1" بهذا الاسم

حقق مسلسل كامل العدد خلال موسم دراما رمضان العام الماضي، نجاحًا قويًا، والذي جسدت فيه الفنانة دينا الشربيني مع النجم محمد سلامة، دور زوجين في إطار كوميدي، ومن المقرر أن يتم إطلاق الجزء الثاني منه خلال موسم دراما رمضان العام الحالي.

كامل العدد + 1 رمضان 2024

وبثت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الأول لمسلسل كامل العدد الجزء الثاني، تحت اسم كامل العدد + 1، وهو ما دفع للتساؤل لماذا سُمي العمل بهذا الاسم بدلًا من كامل العدد 2؟ تعبيرًا عن الجزء الثاني من العمل.

سبب التسمية؟

يعود تسمية الجزء الثاني من المسلسل اسم "كامل العدد +1"، بدلًا من "كامل العدد 2"، وذلك كناية على الأحداث التي تتضمن إنجاب الزوجين لطفل آخر، بجانب أطفالهما السبعة، الذين ظهروا في أحداث الجزء الأول.

وخلال آخر حلقة في الجزء الأول من المسلسل تمت الإشارة إلى الطفل الثامن، حيث أُعلن عن حمل بطلة المسلسل فيه في آخر مشهد من الجزء الأول، وظهر خلال البرومو، كمحور للأحداث.

قصة مسلسل كامل العدد+1

تدور أحداث مسلسل "كامل العدد بلس" في إطار اجتماعي لايت، حيث مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2024.

أبطال مسلسل كامل العدد+1

وبجانب دينا الشربيني ومحمد سلامة، يشارك في بطولة مسلسل كامل العدد+1، النجمة إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال.

وأيضًا النجوم: «تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».