مسلسلات رمضان 2024.. دينا الشربيني وشريف سلامة في "كامل العدد + 1"

ينتظر متابعو مسلسل «كامل العدد» الجزء الأول عرض الجزء الثاني خلال موسم دراما رمضان للعام 2024، إذ أعلنت الفنانة دينا الشربيني، أنه سيتم عرض الجزء الثاني باسم «كامل العدد بلس» خلال موسم رمضان المقبل.

وخلال الأيام الماضية، طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوستر دعائي منفرد لمسلسل "كامل العدد+1" والمقرر عرضه عبر إحدى قنواتها خلال الموسم الرمضاني للعام 2024.

قصة مسلسل كامل العدد بلس

وفي إطار اجتماعي تدور أحداث مسلسل "كامل العدد بلس"، حيث اتسم الجزء الأول بالكوميديا، بعدما تزوجت دينا الشربيني (ليلى تيمور) الفنان شريف سلامة (أحمد مختار) وتظهر مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية.

ويأتي الجزء الثاني استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2023.

أبطال مسلسل كامل العدد بلس

مسلسل "كامل العدد + 1" يشارك في بطولته بجانب دينا الشربينى وشريف سلامة كل من: «النجمة إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده».

وأيضًا النجوم: «جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام»، العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.