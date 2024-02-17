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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قائمة مسلسلات المتحدة في رمضان 2024.. منهم كامل العدد بلس 1

كامل العدد بلس 1
كامل العدد بلس 1

ننشر قائمة مسلسلات المتحدة في رمضان 2024 حيث طرحت الشركة المتحدة العديد من المسلسلات خلال دراما رمضان ٢٠٢٤، ويوجد منها الكوميدي والاجتماعي وغيرها في هذا السياق نرصد الدستورأابرز المسلسلات للشركة المتحدة خلال التقرير التالي:

قائمة مسلسلات المتحدة في رمضان 2024

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مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية أحمد داش في "مسار إجباري"

صيد العقارب

ينتمي مسلسل صيد العقارب إلى نوعية مسلسلات الاجتماعية التشويقية، والذي سيظهر جميع نجومه بشكل جديد ومختلف على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق.

تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

أبرز أبطاله: "غادة عبدالرازق، ورياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر".


الكبير اوي 
ينتمي مسلسل الكبير أوي 8 إلى نوعية المسلسلات الكوميدية الاجتماعية، والجزء الثامن تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، ومن تأليف مصطفي صقر.

أبرز أبطاله الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، وحاتم صلاح، وبيومي فؤاد.

  قائمة مسلسلات المتحدة في رمضان 2024

الحشاشين

ينتمي مسلسل الحشاشين إلى نوعية المسلسلات التاريخية، ليكون هو العمل الأضخم والأكبر في تاريخ الدراما المصرية إلى الآن، تحت قيادة المخرج بيتر ميمي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال.

أبرز أبطاله  كريم عبدالعزيز، منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض.

 

بيت الرفاعي 
يظهر الفنان أمير كرارة بشكل مختلف في العمل الاجتماعي الأكشن، تحت قيادة المخرج  أحمد نادر جلال، ومن تأليف بيتر ميمي.

بيت الرفاعي من تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

أبرز أبطاله: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض.

 

محارب

يٌشارك الفنان حسن الرداد هذا العام في مسلسلات رمضان 2024 بهذا العمل الدرامي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.

بطولة:حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، محمود ياسين جونيور.

 


كامل العدد بلس

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل كامل العدد بلس واحد البوسترات الفردية لكل من الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة والذي سيعرض برمضان ٢٠٢٤.

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