مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية غادة عبدالرازق فى "صيد العقارب"

ينتظر العديد من محبي الفنانة غادة عبدالرازق مسلسلها الرمضاني الجديد "صيد العقارب".. وفي هذا السياق نكشف تفاصيل شخصية غادة عبدالرازق في المسلسل.

شخصية غادة عبدالرازق في صيد العقارب

تؤدي غادة عبدالرازق دور فتاة صعيدية ولديها أخ من ذوي القدرات الخاصة وأبوها سيكون الفنان أحمد ماهر، وبسبب طبيعة البيئة التي نشأت فيها ستصبح تاجرة في سم العقارب، وبسبب هذا ستدخل في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي وتتصاعد أحداث العمل الفني.

سبب تسمية المسلسل

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق خلال تصريحات لها عن سبب تسمية المسلسل وقالت إن السبب في هذا هو شخصيتها ضمن أحداث المسلسل، إذ تتحول شخصيتها وتشبه العقرب في التعامل.

أقرا ايضًا

أحداث المسلسل

تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" في إطار اجتماعي، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

المسلسل من بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق حكاية "تحت الحزام"، من مسلسل "حدث بالفعل"، وظهرت خلاله بشخصية طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع نجلها الذي يقدم دوره خالد أنور بسبب رفضها زواجه لتعلقها الشديد به.