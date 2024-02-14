وزير الإسكان يتفقد تنفيذ الطرق والمرافق بالتجمع السادس فى القاهرة الجديدة

عقب تفقده مشروعات تطوير محاور الطرق بالمدينة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد أعمال تنفيذ الطرق والمرافق بمنطقة التجمع السادس "مثلث الأمل سابقًا" بالقاهرة الجديدة، والتى تبلغ مساحتها 4800 فدان، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان أن منطقة التجمع السادس "مثلث الأمل سابقًا" تعد امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة، وتتمتع بموقعها المتميز بين طريق العين السخنة الجديد والطريق الأوسطى، إضافة لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنها تسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد، وتتيح مختلف الفرص الاستثمارية، موجهًا بالإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال المرافق والطرق، وربطها بالطرق والمحاور السريعة، لدفع معدلات تنمية تلك المنطقة.

على صعيد آخر، تفقد المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات.



وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى إلى أن مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقليوبية، تشمل توصيل خدمة الصرف الصحي لـ23 قرية، وإنشاء محطات معالجة، بتكلفة إجمالية 2.4 مليار جنيه، وهى: محطة معالجة القشيش، بطاقة 15 ألف م3/ يوم، ومحطات رفع (الغريرى - العطارة - القشيش - الحزانية - كوم السمن - الجعافرة - السلمانية - عرب الشعارة)، ومحطة معالجة منشأة الكرام، بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، ومحطات رفع (منشأة الكرام، تل بني تميم- كفر الشرف القبلي- كفر سليمان الور - كفر سعد بحيري)، ومحطة معالجة الكوم الأحمر، بطاقة 20 ألف م3/ يوم، ومحطات رفع (الكوم الأحمر - نوي - نوب طحا - الزهويين - كفر سندوه - المريج - كفر الصهبي - كفر الشيخه سالمه - كفر الدير والحصافة).