مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية أحمد داش فى "مسار إجبارى"

يخوض الفنان الشاب أحمد داش، السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "مسار إجباري"، والذي سيخوض من خلاله البطولة المطلقة لأول مرة بمشاركة النجم الشاب عصام عمر، والذي من المقرر عرضه عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل شخصية أحمد داش في "مسار إجباري"

وكشفت مصادر مقربة لـ"الدستور" من داخل مسلسل "مسار إجباري" عن تفاصيل شخصية الفنان أحمد داش، حيث من المقرر أن يلعب دور شاب في العشرينات من عمره، ولديه أخ غير شقيق، ولديه عربية "كبدة" يعمل عليها، كما أنه طالب جامعي.

وأوشك الفنان أحمد داش على الانتهاء من تصوير جزء كبير من دوره بمسلسل “مسار إجباري”، حيث انتهى من بعض المشاهد الخارجية للعمل بمنطقة السيدة زينب وعدد من الأماكن في مناطق مختلفة بمصر.

وتراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز، ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديم دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت، من خلال حسن وحسين، اللذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب، وتعاقدت فرقة مسار إجباري على غناء تتر العمل، الذي يعد من الأعمال المنتظرة في شهر رمضان المقبل 2024.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوق، ويظهر عصام عمر، بشخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية ومتفوق في دراسته ويعتمد عليه زملاؤه، وتلعب الفنانة صابرين دور والدته، أما الفنان أحمد داش، فيُجسِّد دور شاب متطلع للمستقبل ويفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع، ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.

ويحدث أن يتفاجأ الثنائي بأنهما أشقاء من أب واحد، وهما حسن وحسين عكس بعض تمامًا في كل شيء، حتى إن أحدهما طالب في إحدى الجامعات والآخر يعمل كميكانيكي، وبعد الوفاة يكتشف الثنائي الأمر، وأنهما أشقاء، ويتورط الشقيقان في جريمة قتل فتاة، وهو الأمر الذي يضطرهما للتعاون معًا.

أبطال مسلسل مسار إجباري

"مسار إجباري" من بطولة عصام عمر وأحمد داش وصابرين وبسمة ونور محمود، ورشدي الشامي، ومحسن منصور، ونورين أبو سعدة، معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، إخراج: نادين خان.