الخميس 15 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأبطال مسار إجباري لـ"عصام عمر وأحمد داش "

مسار إجباري
مسار إجباري

تصدر مسلسل مسار إجباري محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهو من بطولة الفنان عصام عمر، والفنان أحمد داش، والمقرر أن يخوضا به الثنائي السباق الرمضاني المقبل 2024، وهو مكوّن من 15 حلقة فقط، وسيعرض عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويرصد “الدستور” قصة وأبطال مسلسل مسار إجباري الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، في سياق السطور التالية.

قصة مسلسل مسار إجباري

ستدور أحداث مسلسل مسار إجباري للفنان عصام عمر، والفنان أحمد داش في منطقة شعبية ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من أب واحد، وهم حسن وحسين عكس يعض تمامًا في كل شئ، حتي أن أحدهما طالب في إحدى الجامعات والآخر يعمل ميكانيكي، وبعد الوفاة يكتشف الثنائي أمر إحوتهما.

يتورط الأشقاء في جريمة قتل لفتاة وهو الأمر الذي يضطرهم للتعاون معًا بعدما كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء، ووالدهما شخص واحد، ومن ثم تتصاعد الأحداث وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي.

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أبطال مسلسل مسار إجباري
- أحمد داش 

- عصام عمر

- صابرين

- جوري بكر

- مي الغيطي

- رشدي الشامي 

- محسن منصور 

- معالجة درامية باهر دويدار 

- سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى

- إخراج نادين خان

- إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية 

 

عدد حلقات مسلسل مسار إجباري

لأول مرة يجتمع الثنائي أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، يعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024، وينتمي المسلسل إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث سيكون مكوّن من 15 حلقة، يعرض “مسار إجباري” عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان 2024، في خطوة من المتحدة للخدمات الإعلامية بإعطاء الفرصة لشابين يلعبان البطولة سويًا لأول مرة ضمن الماراثون الرمضاني.

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