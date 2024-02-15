مسلسلات رمضان 2024.. رشدى الشامى ينفرد ببوستر "مسار إجبارى"

تصدر الفنان رشدي الشامي بوستر مسلسل مسار إجباري، ليكون على البوستر بشكل منفرد ليعلن عن خوضه السباق الرمضاني من خلاله مشاركته في العمل الفني، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، ضمن دراما رمضان، وهو من المسلسلات المكوّنة من 15 حلقة فقط، ويلعب بطولته الفنانة صبا مبارك وعدد كبير من نجوم الفن، تحت قيادة المخرجة نادين خان.

وقاربت المخرجة نادين خان على الانتهاء تمامًا من تصوير المسلسل الجديد، حيث يسير التصوير بشكل مستمر دون توقف وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للشركة المنتجة، حتى يلحق بمسلسلات رمضان 2024 والبرومو الأول للعمل أظهر حالة من التشويق كانا بطلاها عصام عمر وأحمد داش.

أبطال وصنّاع مسلسل مسار إجباري

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق في إطار 15 حلقة يتم عرضها في السباق الرمضاني 2024 ضمن مسلسلات رمضان، ولم تستقر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حتى الآن على موعد عرضه هل سيكون في النصف الأول من شهر رمضان أو النصف الثاني منه.

ويظهر عصام عمر بشخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية ومتفوق في دراسته ويعتمد عليه زملاؤه، وتلعب الفنانة صابرين دور والدته، أما الفنان أحمد داش فيجسد دور شاب متطلع للمستقبل ويفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.