الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. رشدى الشامى ينفرد ببوستر "مسار إجبارى"

رشدي الشامي
رشدي الشامي

تصدر الفنان رشدي الشامي بوستر مسلسل مسار إجباري، ليكون على البوستر بشكل منفرد ليعلن عن خوضه السباق الرمضاني من خلاله مشاركته في العمل الفني، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، ضمن دراما رمضان، وهو من المسلسلات المكوّنة من 15 حلقة فقط، ويلعب بطولته الفنانة صبا مبارك وعدد كبير من نجوم الفن، تحت قيادة المخرجة نادين خان.

وقاربت المخرجة نادين خان على الانتهاء تمامًا من تصوير المسلسل الجديد، حيث يسير التصوير بشكل مستمر دون توقف وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للشركة المنتجة، حتى يلحق بمسلسلات رمضان 2024 والبرومو الأول للعمل أظهر حالة من التشويق كانا بطلاها عصام عمر وأحمد داش.

أبطال وصنّاع مسلسل مسار إجباري

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق في إطار 15 حلقة يتم عرضها في السباق الرمضاني 2024 ضمن مسلسلات رمضان، ولم تستقر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حتى الآن على موعد عرضه هل سيكون في النصف الأول من شهر رمضان أو النصف الثاني منه.

 

ويظهر عصام عمر بشخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية ومتفوق في دراسته ويعتمد عليه زملاؤه، وتلعب الفنانة صابرين دور والدته، أما الفنان أحمد داش فيجسد دور شاب متطلع للمستقبل ويفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.

أبطال وصن اع مسلسل مسار إجباري مسلسل مسار اجباري مسار اجباري الفنان رشدى الشامي رشدي الشامي

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال