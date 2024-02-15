الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. ياسمينة العبد فى بوستر منفرد لـ"مسار إجبارى"

ياسمينة العبد فى
ياسمينة العبد فى مسلسل مسار إجباري

ظهرت الفنانة الشابة ياسمينة العبد، في بوستر منفرد لمسلسل "مسار إجباري"، المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، وعدد كبير من نجوم الفن، تحت قيادة المخرجة نادين خان.

وقاربت المخرجة نادين خان، على الانتهاء تمامًا من تصوير المسلسل الجديد المكوّن من 15 حلقة فقط، حيث يستمر التصوير دون توقف وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للشركة المنتجة، للحاق بمسلسلات رمضان 2024، فيما أظهر البرومو الأول للعمل حالة من التشويق كان بطلاها عصام عمر وأحمد داش.

أبطال "مسار إجباري"

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج نادين خان، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مي الغيطى، رشدى الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوق، ويظهر عصام عمر، بشخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية ومتفوق في دراسته ويعتمد عليه زملاؤه، وتلعب الفنانة صابرين دور والدته، أما الفنان أحمد داش، فيُجسِّد دور شاب متطلع للمستقبل ويفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.

 

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